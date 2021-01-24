صحة الغربية: وفاة عبدالغني مصطفى رئيس نادي أدب كفرالزيات بفيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، وفاة الشاعر والأديب الدكتور عبدالغنى مصطفى، رئيس نادى الأدب بقصر ثقافة كفرالزيات بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، داخل مستشفى حميات كفرالزيات التابع لمديرية الصحة بمحافظة الغربية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعى فرع ثقافة الغربية ولفيف من الأدباء والمثقفين، الشاعر والأديب الراحل أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يتقبله قبولًا حسنًا ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

وكان الراحل قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، متمثلة فى ارتفاع في دراجات الحرارة وضيق فى التنفس وجرى أخذ عينة طبية منه وجاءت النتيجة إيجابية، وتم عزله داخل مستشفى حميات كفرالزيات، وتدهورت حالته إلى أن وافته المنية، .كما أكدت المديرية على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الواقيات الشخصية عند التعامل مع الحالات؛ للحفاظ على سلامتهم الشخصية وسلامة المرضى فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد والالتزام بالتعقيم والتطهير داخل القسم.

وأكد وكيل الصحة بالغربية، أن الهدف الأول من الخدمة الطبية هى المريض وسلامته وراحته وحل جميع مشاكله الصحية، وتقديم الخدمة الطبية وفقًا لمعايير الجودة ومكافحة العدوى، مشددا على حسن معاملة المرضى.

وكشف وكيل وزارة الصحة بالغربية، على استمرار عمل لجان المتابعة اليومية للمستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، وكذا التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة، والتأكيد أيضا على متابعة المرضي والاطمئنان عليهم ورصد أي سلبيات.

من جانبها وجهت الدكتورة هيام أبو حمر، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات، إلى مستشفى قطور المركزي للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية وتوافر المستلزمات الطبية بالمستشفى والمسار الآمن لاستقبال الحالات المصابة، وحصر إجمالي عدد الأسرة المخصصة للعزل بالمستشفى والعناية مركزة، والتأكد من سلامة تنكات الأكسجين وكذا انتظام الأطقم الطبية والتمريض ومراجعة بروتوكول العلاج طبقا لبروتكول وزارة الصحة.