وزيرة البيئة: توليد الكهرباء من المخلفات يحتاج لمزيد من الدراسات

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مقترح إنشاء مصنع توليد الكهرباء من المخلفات يحتاج لمزيد من الدراسات الفنية بما يضمن الاختيار السليم للموقع واستدامة التشغيل لتوليد الطاقة من المخلفات على مدار العام، مشددة على قيام الوزارة بتقديم الدعم الفني والاستشارات البيئية للمحافظة في هذا المجال.

وجاء ذلك خلال إهداء اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وزيرة البيئة، درع المحافظة لجهودها المتميزة في حماية البيئة وتفعيل مبادئ الاستدامة، وذلك خلال اللقاء الذي عقد في ختام جولتها التفقدية لمحافظتي البحيرة والإسكندرية لمتابعة خطط الالتزام البيئي لمواجهة آثار التغير المناخية.

توليد الكهرباء من المخلفات

واستمعت وزيرة البيئة، لخطة تطوير منظومة النظافة لمحافظة البحيرة لتحسين الأوضاع البيئية والمعيشية للمواطنين التي تتضمن مشروعات الإدارة المتكاملة للمخلفات وتنفيذ المحافظة لأكشاك تجميع وفرز القمامة من المنبع بمدينة دمنهور.

وتناول العرض مقترح إنشاء مصنع لتوليد الطاقة من المخلفات لضمان الاستفادة من المخلفات مع الحفاظ على البيئة، وتنفيذ خلية للدفن الأمن للمخلفات بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ضمن مشروع حياة كريمة، ورفع كفاءة الترع والمصارف لتحسين الأوضاع البيئة للمحافظة، بالإضافة إلى تطوير الميادين وتشجير الشوارع.

دورات تدريبية لعمليات الدفن الآمن للمخلفات

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بضرورة إعداد دورات تدريبية وبناء الكوادر البشرية المتخصصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظة، وخاصة لعمليات الدفن الآمن للمخلفات للتعامل بشكل صحيح مع الخلية بما يضمن استدامتها لأنها تم تنفيذها وفق الاشتراطات العلمية والبيئية الحديثة.