«العليا للحج»: 40% ارتفاعا في أسعار العمرة.. وانطلاق أول رحلة 3 فبراير

أكد ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، اليوم، بدء أول رحلة عمرة من مصر للملكة العربية السعودية 3 فبراير المقبل، وتكون الأولى بعد جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، مبينًا في الوقت ذاته، أن اللقاحات المعتمدة لدى المملكة العربية السعودية هي استرازينكا وفايزر وجونسون ومودرنا، مشيرا إلى أنه من يمر على تطعيمه 6 أشهر يجب أن يحصل على جرعة تنشيطية معتمدة قبل السفر.

ارتفاع أسعار العمرة بسبب ضعف الأعداد

وأضاف «ترك»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، الذي يُعرض على قناة «المحور»، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تأمين سلامة المعتمر وصحته، وخاصة في ظل التزاحم بالحرم المكي، موضحًا أن زيادة الأعداد أدت إلى ارتفاع أسعار العمرة، مؤكدا أنه لا يمكن تلبية كل رغبات المصريين، وخاصة أن هناك طاقة استيعابية للعمرة.

تحديد عدد المعتمرين بعد 25 يناير

وأشار إلى تحديد عدد المعتمرين بعد 25 يناير، ومن الممكن ألا يتجاوز الـ 30 أو الـ 40 ألف معتمر، لافتا إلى ارتفاع أسعار العمرة بنسبة 40%.

زيادة إصابات كورونا في السعودية

ومن جانبه، أعرب عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية، عن حزنه الشديد بسبب زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المملكة، إذ وصل عدد الإصابات اليومية لأكثر من 2585 مصابا في اليوم الواحد، مؤكدًا أن انتشار الجائحة بشكل كبير مرة أخرى يؤثر سلبا على أداء العمرة، ومن المحتمل أن تفرض السعودية قيودا جديدة أو الإغلاق مرة أخرى بسبب زيادة الإصابات.

الجرعة الثالثة من لقاح كورونا في السعودية إجبارية

وأضاف «حنفي»، خلال مداخلة في نفس البرنامج، أن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا في السعودية إجبارية، و99% من المصريين حصلوا على الجرعة الثانية من لقاح كورونا في المملكة، وتم البدء في الجرعة الثالثة.