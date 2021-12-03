«الحج والعمرة» توضح اشتراطات إصدار التأشيرات للمصريين

اهتمام كبير من قبل المواطنين بمتابعة اشتراطات الحج والعمرة، وذلك بعد فتح تشغيل رحلات العمرة من مصر وفتح الباب أمام المصريين من جديد بداية من مطلع الشهر الجاري، وذلك عقب إعلان وزارة الداخلية السعودية، الخميس الماضي، السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من 6 دول دون الحاجة إلى قضاء 14 يومًا خارجها مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة 5 أيام، وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق 01 / 12 / 2021، وجاءت مصر في مقدمة الدول وكذلك إندونيسيا والبرازيل وباكستان وفيتنام والهند.

ووفقا لوزارة الحج والعمرة السعودية، فإن هناك اشتراطات إصدار تأشيرات العمرة للقادمين من خارج المملكة من الدول المسموح القدوم منها وجاءت على النحو التالي:

1- معتمري الخارج القادمين بتأشيرة عمرة والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، السماح بالبدء مباشرة بأداء العمرة ولا حاجة لتطبيق الحجر المؤسسي.

2- معتمري الخارج القادمين بتأشيرة عمرة والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة 3 أيام وبعد 48 ساعة من الحجر المؤسسي يتم تقديم شهادة فحص مخبري «pcr» سلبية ليتوجهوا مباشرة لأداء مناسك العمرة.

كما نوهت الحج والعمرة إلى أنه يشترط التحصين بجرعتين لكل المقبلين من الخارج بتأشيرة عمرة.

عدد المعتمرين

وفي سياق منفصل، كانت قد أعلنت في وقت سابق وزارة الحج والعمرة، أنه سيتم استقبال 20 ألف معتمر من داخل المملكة وخارجها، ستشمل رحلاتهم زيارة المدينة المنورة، وسيتم الحجز لأداء العمرة من خلال تطبيق «اعتمرنا»، وستتم زيادة أعداد المعتمرين تدريجيا في الفترات القادمة.

ونوهت «الحج والعمرة» إلى أن عملية التسجيل والحجز والدفع سيكون متاحا إلكترونيا، وأن هناك قرابة 500 شركة عمرة تستعد لاستقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة، وفق اشتراطات التحصين لسلامة المعتمرين، وكذلك المواطنين السعوديين.