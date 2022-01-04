شقيقة بسنت ضحية الصور المفبركة: جسم الفتاة بالفيديوهات «مش بتاع أختي»

كشفت شاهيناز خالد، شقيقة الطالبة بسنت، ضحية الابتزاز في الغربية المنتحرة، تفاصيل جديدة عن الواقعة، فذكرت أنها الأخت الكبرى للراحلة، إذ أن الراحلة أصغر منها بثلاث سنوات، كما أنها لم تكن تعلم شيئًا عن الأحداث التي جرت قبل الانتحار، إلا الجمعة الماضية، فوجئت بوالدها قادم من الخارج ذا وجه غاضب، بحوزته صور ومقطع فيديو، «عرض الفيديوهات دي على والدتي، وأنا كنت موجودة، والدي قال إن الصور دي مش لبسنت، والصور مفبركة، وكانت وقتها بسنت في أحد دروسها».

رفض الطالبة بسنت إقامة علاقة وراء نشر صور مفبركة لها على الإنترنت

وأضافت «خالد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على قناة «أون»، عندما عادت بسنت من دروسها، قالت «الصور دي مش بتاعتي، وإن فيه حد طلب منها أنها تعمل معاه علاقة أو يفضحها ويبتزها، وكلمها على الواتس، وبسبب رفضها للعلاقة هددها بالصور»، موضحة أن رد شقيقتها على الشخص المبتز كان «عاوز تعمل بيها أي حاجة أعمل، أنا واثقة في نفسي».

جسم الفتاة في الفيديو مش جسم أختي.. إحنا مصدقنها

وتابعت: «أختي بكت وأمي حضنتها بقوة، وهدأت من روعتها، وكلنا قولنا أحنا مصدقينك، وكلنا عارفين الحقيقة من قبل ما أختي تدافع عن نفسها، وجسم الفتاة اللي في الفيديو مش جسمها، وبعدين أبويا خرج من البيت، وأمي طالبته يأخذ حق البت».