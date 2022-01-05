شقيقة بسنت تكشف تفاصيل آخر ساعتين قبل رحيلها: أصيبت بقيء شديد

قالت شاهيناز خالد، شقيقة الطالبة بسنت بالغربية، التي انتحرت بسبب الصور المفبركة لها، إن شقيقتها أدت صلاة الجمعة، وكتبت الرسالة الأخيرة لها، تؤكد فيها أنها ليست هي من في الفيديو أو الصور المتداولة، وتناولت حبة الغلة، وعلى الفور أصيبت بإغماء في الصالة، «أصيبت بقيء شديد، ورائحة حبة الغلة كانت تفوح في أرجاء المنزل، وأمي اتفزعت مرة واحدة، وأنا قولتلها ليه بتعملي كدة؟».

شاهيناز: أختي ظلت ساعة ونصف في العناية المركزة

وأضافت «خالد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على قناة «أون»، أن الأسرة خرجت من المنزل للبحث عن وسيلة مواصلات للذهاب إلى مستشفى جامعة طنطا، «قابلنا بابا، وروحنا المستشفى بسرعة، قالوا محتاجة رعاية مركزة خاصة، مكملتش جوه العناية المركزة ساعة ونصف، وقالولنا البقاء لله، إحنا عارفين إن الصور والفيديوهات مش بتاعتها بس هي أصيبت باكتئاب».

والدتها تعرضت لانتكاسة في حالتها الصحية بعد إصابة سابقة بالجلطة

وتابعت: «أصحابها كانوا بيتكلموا عنها قبلها بـ10 أيام، وعن الصور دي، وفيه مدرس قالها أنتي بقيتي تريند أكتر من كليب مهرجان شيماء»، مؤكدة أن حبة الغلة ليست موجودة في البيت، «هي جابتها من برة البيت، وهي كانت بتقول إن الانتحار حرام، وكانت حافظة للقرآن الكريم، بس الاكتئاب يعمل أكتر من كده»، مؤكدة أن والدتها تعرضت لانتكاسة في حالتها الصحية، بعد إصابة سابقة بالجلطة، إذ عادت لها تأثيرات الجلطة مجددًا.

شقيقة الطالبة بسنت تشكر وزير الداخلية

وأشارت شقيقة الطالبة بسنت، إلى أن والدتها لا تقوى الآن على الحركة من الفراش، موجهة الشكر والتقدير لوزارة الداخلية، لسرعة إلقاء القبض على المتهمين بالابتزاز قائلة، «النهاردة قبضوا على المتهمين، وأشكر وزير الداخلية على ذلك، وأطلب بالقصاص لحق أختي عشان ميعملوش كدة في أي بنت».