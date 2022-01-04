عاجل.. تشييع جثمان أحمد الحجار بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفسية

قالت فاطمة الحجار نجلة الفنان الراحل احمد الحجار لـ الوطن ان الصلاة على جثمان والدها الراحل ستكون من مسجد السيدة نفسية عقب صلاة الظهر.

يذكر ان أحمد الحجار ينتمى لعائلة فنية فوالده ابراهيم الحجار مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى وشقيقه النجم على الحجار وكانت والدته تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء اعمال ليلى مراد وأسمهان، التحق بالمعهد العالى للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتى العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى له بالكلية ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، الى جانب الحان العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية