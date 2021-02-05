أحمد علي الحجار: أعدت توزيع أغنية لأم كلثوم.. وأبي لم يمنعني

قال الفنان الشاب أحمد علي الحجار، إن أول شيء سيفعله بعد انتهاء كورونا الذهاب للسينما، حيث أن السينما مغلقة في الولايات المتحدة منذ بدء الجائحة في شهر مارس الماضي، متابعا: «نفسي مفكرش في الكمامة والكحول، خلاص كفاية مش قادرين»، لافتا أن كل الأماكن في كاليفورنيا كانت مغلقة أثناء فيروس كورونا، عدا السوبرماركت والبنوك.

وأضاف «الحجار»، خلال لقاء عبر «سكايب» ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على التليفزيون المصري، أنه أعاد توزيع لحن أغنية لأم كلثوم غنتها في فيلم «عايدة» بالثلاثينات، وهي أغنية لم تكن معروفة بشكل كبير، وكانت ردود الأفعال حول الأغنية بعد إضافة الـ«cover» لها جميلة.

وأشار إلى أن ردود أفعال الجمهور حول الأغنية شجعه لإعادة توزيع بعض الأغاني التي يحبها أو التي سمعها منذ صغره، من ضمنها أغنية الفنانة سيمون «مش نظرة وابتسامة».

وعن رد فعل والده الفنان علي الحجار حول إعادة توزيعه لحن الأغاني، قائلا: «هو شايف إن طول ما أنا مصدقها يبقى تمام، عمره ما قالي لأ بلاش الأغنية دي، طول ما هو مقتنع أن دة أنا مصدقة واللي عاوز أعمله يبقى تمام».

من ناحية أخرى، أعرب المطرب والملحن محمد الطوخي، عن سعادته البالغة بمشاركته في ألبوم الفنان الكبير علي الحجار «لو عايز»، من خلال أغنية تحمل عنوان «وأسيبك ليه»، والتي تم طرحها أمس الجمعة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية «وأسيبك ليه»، من غناء علي الحجار، كلمات محمد جلال، ألحان محمد الطوخي، توزيع مادو، ميكساج محمود عزت، جيتار مصطفى أصلان، بيز جيتار أحمد رجب، قانون مصطفى عبد الخالق، وصولوهات محمود شاهي.

وأعلن الفنان علي الحجار، في وقتٍ سابق، تسجيله بعض سور القرآن الكريم بصوته في السنوات الأخيرة، موضحًا أن السبب الرئيسي في بنائه استوديو بمنزله، يرجع إلى رغبته في تسجيل الآيات القرآنية وقتما يشاء.