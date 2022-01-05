خفض الانبعاثات وتحويلها لطاقة.. نتائج زيارة وزيرة البيئة اليوم

سلسلة من الجولات التفقدية قامت بها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بعدد من المصانع والمنشآت في القاهرة والإسكندرية والبحيرة، على مدار يومين لتفقد أوضاع الإصحاح البيئي للمنشآت الصناعية وخططهم للتخلص الآمن من المخلفات والمياه الناتجة عن الصناعة.

وقال الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة، أسفرت الجولة عن عدد من النتائج والقرارات الهامة التي تدعم خطوات مصر نحو التحول الأخضر في مجال الصناعة والاقتصاد الدوار وخطط الاستدامة البيئية، وعن أبرز نتائج الزيارة قال رئيس جهاز شئون البيئة «اعتمدت المصانع الستة بالقاهرة والإسكندرية والبحيرة على أنظمة الصرف الصناعي الحديثة التي تعمل من خلال وحدة معالجة مياه الصناعة لتتوافق مع معايير الصرف علي شبكة المجاري العامة الواردة بالقرار رقم 44 لسنة 200 حيث تعمل تلك الوحدات من خلال معالجة مياه الصرف الصناعي قبل صرفها بالمسطحات المائية ولإعادة استخدامها في ري المسطحات الخضراء أو من خلال إعادة إدخالها في المنظومة الصناعية».

تفقد محطة محولات دمنهور

وأضاف: «من أهم نتائج زيارة وزيرة البيئة تفقد محطة محولات دمنهور وذلك بعد نجاح التخلص من ألف طن من الزيوت المستخدمة في المحولات وذلك في إطار مشروع التخلص من المواد الملوثة بثنائي فينيل متعدد الكلور، بالتعاون مع وزارة الكهرباء وهو مشروع ضخم، حيث تم عمل مسح شامل للمحولات الكهربائية بشركات الكهرباء بمختلف مناطق الجمهورية وتم أخذ العينات وجمعها وتحليل نسب تلوثها تمهيدا لإعادة استخدامها بعد تنقيتها من الملوثات، ما يمثل عائدا اقتصاديا ضخم يصل لـ40 مليون جنيه».

وأشار أبو سنة إلى أن عددا من المصانع اعتمدت على وحدات إعادة استخدام الغازات المنبعثة وتحويلها لطاقة إنتاجية بمصنع أبو قير للأسمدة، ما يسهم في خفض الانبعاثات الضارة للبيئة، واختتم أبو سنة «شهد اليوم غلق أحد مصانع الورق لعدم التزامه بالمعايير البيئية».