ابنة أحمد الحجار: والدي لم يمت وهو يشاهد التليفزيون.. وصحته كانت جيدة

نفت فاطمة الحجار، الأخبار التي تداولت حول وفاة والدها الفنان أحمد الحجار وهو يشاهد التليفزيون منذ قليل.

فاطمة الحجار: والدي صحته كانت جيدة

قالت فاطمة أحمد الحجار، لـ«الوطن»، إن الوفاة طبيعية وتوفي في منزله وهو جالس، ولم يكن يشكو من أي مرض، وكانت حالته الصحية جيدة.

فاطمة الحجار: والدي توفي بالمنزل

يذكر إن أحمد الحجار ينتمي لعائلة فنية فوالده إبراهيم الحجار، مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى، وشقيقه النجم علي الحجار، وكانت والدته تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أعمال ليلى مراد وأسمهان، التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى له بالكلية ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، إلى جانب ألحان العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية.