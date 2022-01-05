وزير قطاع الأعمال: غلق مصنع نسيج النصر وضمه لشركة المحلة

علق الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، على واقعة انهيار سقف مصنع نسيج 7 بوحدة النصر للصباغة والتجهيز التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ما أدى لوفاة عامل، مقدمًا خالص التعازي والمواساة لأسرة الضحية، موضحًا أن الحادث أسفر عن إصابة أربعة عمال وحالة وفاة، وثلاثة من المصابين غادروا المستشفى، بينما عامل لا يُزال يجري عملية تركيب شرائح في القدم والذراع.

غلق مصنع النصر وضمه وإدراجه لشركة مصر المحلة الكبرى

وأضاف «توفيق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، على قناة «إم بي سي مصر»، أن مصنع النصر سيتم غلقه وضمه وإدراجه لشركة مصر المحلة الكبرى، والوحدة التي شهدت الحادث سيتم إغلاقها فور الانتهاء من أعمال إنشاء مصنع كبير هناك، وهي الأعمال التي ستنتهي خلال سبعة أشهر حيث يجري إنشاء مصنع كبير هناك، كما أن المصنع الذي شهد الحادث يضم 26 ماكينة، تم نقل أكثر من 20 ماكينة منها إلى شركة المحلة مصر الكبرى.

مصانع كفر الدوار كانت أسوأ بكثير من المحلة

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن حجم أعمال هائلًا يُجرى في 65 مبنى، عبر إنشاءات مدنية تفاديًّا لتكرار مثل هذه الحوادث، بتكلفة 7.2 مليار جنيه، موضحًا أن مصانع كفر الدوار كانت أسوأ بكثير من مصانع المحلة وتم ضمها إلى مصانع صباغ البيضا وتم تسليم موقع مصنع كفر الدوار لإقامة مشروع بشاير الخير .