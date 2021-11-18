هشام توفيق: شركات جسور ستسوق منتجات مصر في الخارج

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن مصر تمارس التجارة الخارجية من خلال شركة النصر للاستيراد، والتي جرى تغيير اسمها لتصبح «جسور»، موضحًا أن نظام العمل فيها يتركز على توجيه الخدمة إلى المصانع مباشرة والوكلاء، من بينهم 7 وكلاء في إفريقيا من 16 وكيلا بـ40 دولة، مشيرًا إلى أن النظام سيعتمد على تطبيق إلكتروني يضم كتالوج لمنتجات العارضين.

التسويق للمنتجات من خلال التطبيق

وأضاف «توفيق» خلال مداخلة هاتفية في النشرة الإخبارية الخاصة بقناة TEN، أن التطبيق يجرى من خلال التجارة الإلكترونية لإيجاد علاقة مباشرة بين المستورد والمنتج، موضحًا أن التطبيق مسوق للمنتجات ويقدم الخدمات اللوجيستية بجانب توفير تمويل عن طريق البنك الأهلي، من أجل زيادة صادرات مصر، والاستفادة من علاقات التجار والوكلاء بالعالم.

تحريك عجلة الاقتصاد

وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن هذا الاتفاق سيحرك عجلة الاقتصاد والإنتاج في مصر لزيادة التنسيق الاقتصادي بين الدول الإفريقية، ويجرى التأكد من مواصفات المواد المنتجة لتلبي احتياجات الجمهور، منوها بأن الوزارة تقدم خدمات، ولا تمتلك أيضًا أرقام لتعبر عن حجم التجارة بين مصر والدول الإفريقية.

الكتالوج متوفر على موقع جسور

وأكد وزير قطاع الأعمال، أن الكتالوج الخاص بالمنتجات متوفر على موقع جسور دوت كوم، ويقدم ثلاث خدمات هي الترويج والتسويق والبيع وعرض المنتجات، ويمكن لصاحب الشركة أن يؤسس حسابًا له باسم إلكتروني وكلمة مرور من أجل البدء خلال الفترة المقبلة في عرض منتجاته، خاصة أن مصر ستركز على 6 مناطق وهي فرنسا ودبي وغانا ودبي والصين والكاميرون.