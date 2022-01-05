عمرو دياب ينعى الفنان أحمد الحجار

حرص عمرو دياب، على نعي الفنان الكبير أحمد الحجار، شقيق الفنان على الحجار، الذي وافته المنية قبل قليل، من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك.

عمرو دياب ينعى أحمد الحجار

قال عمرو دياب في منشوره: «خالص عزائي لعائلة الحجار، والفنان الكبير على الحجار، لوفاة الفنان الكبير أحمد الحجار، رحمه الله وألهم العائلة الصبر والسلوان».

يذكر أن الفنان أحمد الحجار، كان رحل عن عالمنا منذ قليل، ولم يكن يتعرض لأى أزمات صحية، حسبما صرحت لنا ابنته فى تصريحات خاصة لـ«الوطن».

ومن المقرر بحسب بيان أسرة الراحل، تشييع جثمانه بعد ظهر غدا الأربعاء من مسجد السيدة نفيسة.