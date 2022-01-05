صرف مرتبات يناير 2022 على مدار 5 أيام بداية من 24 يناير الحالي

تستعد وزارة المالية لبدء صرف مرتبات شهر يناير الحالي الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة على مدار 5 أيام لنحو 5 ملايين موظف بالدولة.

ووفقاً لكتاب دوري أصدرته وزارة المالية قبل نهاية شهر نوفمبر الماضي حددت فيه مواعيد صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بالوزرات والجهات والإدارات والمصالح التابعة للجهاز الإداري للدولة إذ تبدأ وزارة المالية في صرف المرتبات بداية من 24 يناير 2022.

الصرف على 5 أيام حتى 28 يناير الحالي

وتستمر وزارة المالية في صرف مرتبات شهر يناير 2022 على مدار أيام 24 و25 و26 و27 و28 يناير للعاملين بوزارت الصحة والداخلية والخارجية وقطاع الأعمال العام والتعاون الدولي والسكان والتخطيط والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والتعليم العالي و البحث العلمي والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والنقل والعدل والبيئة والتموين والتجارة الداخلية ووزارة الأوقاف.

كما تصرف وزارة المالية مرتبات شهر يناير 2022 للعاملين بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للنيابة الإدارية إلى جانب جهاز حماية المنافسة ومنع السياسات الاحتكارية وجهاز حماية المنافسة هذ بالإضافة إلى كافة الجهات والمديريات والمصالح والهيئات والأجهزة التابعة للجهاز الإداري للدولة.

المرتبات ستتاح عبر ماكينات الصراف الآلي في المواعيد المحددة

وشددت وزارة المالية في الكتاب الدوري على العاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من آثار جائحة كورونا