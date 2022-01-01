موعد صرف مرتبات شهر يناير 2022 للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري

يبحث كل من العاملين والموظفين داخل الجهاز الإداري للدولة والذي يصل عددهم إلى أكثر من 5 مليون موظف، عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2022 والذي يتم تحديده من جانب وزارة المالية، وتستعرض «الوطن» تفاصيل وموعد صرف المرتبات الخاصة بشهر يناير 2022.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2022

ومن المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر يناير 2022 حسب ما حدده الكتاب الدوري الذي تُصدره وزارة المالية بداية من يوم الاثنين الموافق 24 من شهر يناير الجاري، وسوف يستمر صرف المرتبات على مدار 5 أيام حتى يوم الاثنين الموافق 31 من الشهر ذاته.

فترة صرف مرتبات شهر يناير 2022

وبسبب الإجازات والعطلات الرسمية، سواء عيد الشرطة وثورة 25 يناير أو يومي الجمعة والسبت، سوف يبدأ العاملون والموظفون بالجهاز الإداري للدولة صرف المرتبات بداية من يوم الاثنين الموافق 24 يناير الجاري، على أن يستمر صرف المرتبات على مدار يوم الثلاثاء والأربعاء ثم يتوقف بسبب الأعياد على أن يستكمل صرف الرواتب بداية من يوم الأحد الموافق 30 من شهر يناير الجاري، وأن يكون اليوم الأخير هو اليوم التالي 31 يناير.

صرف مرتبات شهر يناير 2022 عبر ماكينات الصراف الآلي

وفي سياق ذاته، يمكن لمختلف الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة صرف مرتبات شهر يناير 2022 في أي وقت عبر ماكينات الصراف الآلي ATM، وفقا لما أوضحه الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة المالية، حيث سيتم إتاحتها في الماكينات بالتزامن مع صرف المرتبات بشكل نقدي داخل بعض الوزارات والهيئات، لمنع كل من التزاحم والتكدس بسبب انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على اتباع وتطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية ومكافحة فيروس كورونا.