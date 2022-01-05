«زنيت وأنا شاب هل يجوز جلد نفسي لأتطهر؟».. مبروك عطية يجيب

قال الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر، إنه لا يجوز للزاني أن يجلد نفسه، حيث نصَّ القرآن على «واجلدوهم» ولم يقل «فليجلدوا أنفسهم»، حيث إن الزنى حرام شرعًا وَحَدَّهُ 100 جلدة لغير المتزوج، وفق قول الله تعالى: «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ» (النور: 2).

جاء ذلك عبر فيديو نشره «عطية» على صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، ردًا على شخص سأله «زنيتُ وأنا شاب.. هل يجوز أن أجلد نفسي 100 جلدة لأتطهر من هذا الذنب؟».

وأضاف «عطية» موجها حديثه للسائل: «ولا تأمر أحدًا بجلدك واستر على نفسك، وإذا كنت في دولة تقيم حدود الله اعترفت أمام القاضي وأمر بجلدك، وإذا كنت في دولة لا تقيم حدود الله فخفف عنكم وصار أمرك في الحد والآخرة إلى الله وهو أرحم الراحمين، وعليك التوبة النصوح».

ضرورة لجوء الزاني إلى التوبة

وأشار إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ادرءوا الحدود بالشبهات»، وهي دفع أي شبهة تجعل الذي يقيم الحد لا يقيمه على الشخص، لافتًا إلى أن الزاني عليه ألا يعود لمثل هذا أبدًا والتوبة منه، حيث قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (التحريم: 8).

معنى التوبة النصوح

ولفت إلى أن معنى التوبة النصوح، هي ألَّا يعود المسلم إلى ذنب فعله حتى يعود اللبن المحلوب إلى ما كان عليه في جسد الماشية مرة أخرى، مؤكدًا أن الله عز وجل يأمر المؤمنين والمؤمنات بالتوبة، ويفرح بها ولو تكرر الذنب يتوب الإنسان غير يائس تجاه قبول الله توبته وغير يائس من رحمة الله به.

واستشهد بقول قال تعالى: «قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ» (الزمر: 53).