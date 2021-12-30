مبروك عطية: الفن فيه الحلال والحرام.. والنبي اسمتع لقصيدة «غزل عفيف»

أكد الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن الفن فيه الحلال والحرام، مضيفا: «أنا أحلف بالله ولست مضطر للحلفان أنا لا أسمع أغاني»، لافتا إلى أنه طوال حياته لم يكن متفرغا لذلك؛ نظرا لانشغاله بالتعليم والعلم.

وأوضح «عطية» خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أن أبنائه مثله، لكنهم لا يغلقوا التليفزيون أو الراديو إذا كانت فيه أغنية، وليست لهم أي اهتمامات فنية مثل والدهم.

الفن الراقي يرقي الوجدان ويضيف لك

وأكد الأستاذ بجامعة الأزهر، أن الفن الراقي هو الذي يرقي الوجدان وينمي فيك ويضيف لك كلمة ومعنى جميلا، منوها إلى أن النبي استمع لقصيدة «بانت سعاد فقلبي اليوم متبول»، التي كانت «غزل عفيف»، موضحا: «الغزل العفيف فيها ايه لما تسمعه والكلمة الرقيقة الناعمة فيها ايه».

تهنئة للمصريين بمناسبة رأس السنة

من جهة أخرى، قدم الدكتور مبروك عطية التهنئة للشعب المصري بمناسبة رأس السنة، قائلا: «كل مصري وهو بصحة وسلامة وسعادة وكل مسلم بصحة وسعادة وكل مسيحي بصحة وسعادة وكل طوبة على أرض مصر في صحة وسعادة»، معتبرا أن الميراث البغيض لمن لا بضاعة علمية عنده أن يتحدث عن زي المرأة وعطر المرأة: «معندوش بضاعة علمية وهو ماسك الناحية المايلة للست المظلومة وناقص يفتح لها محل حريمي عشان يقول لها تلبس ايه ومتلبسش ايه».