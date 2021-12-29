مبروك عطية يكشف كيفية الحصول على أعلى الدرجات عند الله

يبحث المسلمون دائما عما يرضي الله سبحانه وتعالى، وذلك من خلال أداء الصلوات والمحافظة على العبادات، ولكن يتساءل البعض كيف أحصل على أعلى الدرجات عند الله، وهو ما أجاب عنه الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، في فيديو بثه على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، وتعرض «الوطن» ما قاله الدكتور مبروك عطية عن كيفية الحصول على أعلى الدرجات عند الله في هذه السطور.

كيف تحصل على أعلى الدرجات عند الله

أوضح مبروك عطية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال «ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة؛ حلت له شفاعتي يوم القيامة»، وقال الله تعالى «هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ»، وقال الله أيضا «لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ»، فمن ينفق من الحاجة التي يحبها فهذا من ينال الدرجات العالية.

وأضاف «عطية»، في الفيديو الذي بثه على صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الله تعالى قال للأنصار في سورة البقرة «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ»، وذلك لأنهم كانوا يضعوا التمر الرديئة في المسجد النبوي لكي يأكل منه المحتاج، فنبههم الله أن من أراد أن يخرج شيئا لله فعليه أن يخرج أفضل شيء.

مبروك عطية: ربنا أمرنا بالسعي للبر

وأشار مبروك عطية، إلى أن الذي يريد أن يحصل على أعلى الدرجات عند الله عليه أن ينفق أفضل شيء يملكه، ولا يختار الخبيث لينفقه في سبيل الله، وذلك لأن ما ينفقه الشخص يكون لله، وكان أحد الصحابة ينفق السكر لأنه كان يحبه.

وقال «عطية»، إن الله أمر عباده أن يسعوا إلى البر، وهو أعلى درجات الجنة، فالله دائما يطلب من عباده السعي للأعلى، فدرجات الجنة كثيرة وعلى العبد أن يسعى لأن يكون في الدرجات العالية منها، لأن الله أمره بذلك، ولا يوجد فرق بين الصدقة في السر و العلانية، فعلي العبد أن يكون سعيه كله في الدنيا إلى أعلى الدرجات.