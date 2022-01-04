مبروك عطية عن فيديو رقص معلمة المنصورة: «المصور هو المجرم الحقيقي»

أثارت الفديوهات المنتشرة لعدد من المعلمين في رحلة مدرسية يرقصون جدلا واسعا على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الواقعة التي عرفت بـ«فيديو رقص معلمة المنصورة»، حيث ظهرت إحدى المعلمات وهي ترقص على أغنية شعبية خلال رحلة مدرسية، وظهر في الفيديو عدد من المعلمين الآخرين الذين يرقصون أيضاً.

وعلق الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، الداعية الإسلامية، على هذه الواقعة في فديو نشره على صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معبرا عن استيائه من الواقعة ومصورها.

مبروك عطية: اللي صور واقعة الرقص استفاد إيه؟

وقال عطية إن رقص المعلمين تصرف مهين لمهنتهم وغير مقبول، ومن الأحرى بهم أن يقومو بالقراءة أو المذاكرة أو القيام بما هو مفيد بدلا من حلقة الرقص تلك، موضحا: «لو عندهم عقل ماكانوش عملو كدا»، ولكنه استنكر بشكل أكبر تصرف الزملاء المحيطين لهم في الفيديو، الذين قامو بالتصوير ونشر الفديوهات بهذا الشكل.

وأكد مبروك عطية أن القائم على التصوير والنشر هو المذنب والمجرم الحقيقي في الواقعة، قائلا: «ماذا تستفيد عند التصوير والنشر، فلم يجني المصور شيئا سوى إيذاء زملائه وفضحهم»، لافتا إلى أن الكثير من أفراد المجتمع أصبحوا في تعطش إلى الفضائح والأذى ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن المجتمع يفتقد لغة الحوار بشكل كبير، وهذا سببا رئيسيا لانتشار الحوادث والوقائع.

تصرف الصحابة في المواقف المشابهة

وقال عطية أنه في أيام النبي والصحابة كانو يستعملون لغة الحوار والتفاهم في حال وجود شخص يتصرف بشكل خطأ، بهدف التستر عليه ولا يتجهون نحو الفضائح، قائلا: «أيام الصحابة، حين يلاحظ أحدهم تصرف غريب أو لا يصح من أحد الأشخاص، كان يقوم بالتوجه إلى هذا الشخص والتحدث معه، ونصحه، بهدف التستر عليه ومساعدته في تحسين سلوكه، ولكن في زمننا هذا أصبحنا نفضل أن نفضح عن أن ننصح ونرشد».

التحقيق مع معلمي فيديو الرقص في رحلة المنصورة

ويذكر أنه تم التحقيق مع المعلمين الـ5 أمام الشؤون القانونية بشأن هذه الفديوهات التي انتشرت لهم، كما قرر علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم في الدقهلية، أن يتم إحالتهم إلى النيابة الإدارية.