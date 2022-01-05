العثور على طفل بعد ساعات من ولادته في سلة مهملات طائرة بـ«موريشيوس»

عثر عمال مطار في موريشيوس، وهي جزيرة صغيرة بالمحيط الهندي، شرق أفريقيا، على طفل حديث الولادة في سلّة مهملات بمرحاض طائرة، فيما تم توقيف فتاة تبلغ من العمر 20 عاماً تم الاشتباه بها، وأنها أجرت عملية ولادة في الطائرة القادمة من مدغشقر يوم رأس السنة الجديدة، على متن رحلة، وفقاً لموقع «بي بي سي».

وأفاد موقع «فان بيدج»، الإيطالي، بالعثور على الطفل أثناء فحص روتيني على متن الطائرة القادمة من مدغشقر، وجرى نقله إلى المستشفى من أجل تلقيه العلاج، وهو في حالة جيدة .

أما بالنسبة للمرأة التي تم توقيفها، فذكرت المعلومات أنها نفت صلتها بالطفل، ولكنها خضعت لفحص طبي تبين أنها قامت بعملية ولادة قبل وقت قليل، وستخضع للمسائلة والمحاكمة بعد خروجها من المستشفى، بتهمة تخيلها عن طفلها ورميه في سلّة المهملات .

الصدفة كشفت الجريمة

وأفادت وسائل الإعلام أنّ الطائرة هبطت دون مشاكل، وبالتالي لم يلاحظ أحد أي شيء، ولكن بالصدفة البحتة عند إجراء مفتشي الطائرة لعملية الفحص الجمركي الروتينية، اكتشفوا المفاجأة، وعندما دخلوا الحمام سمع المفتشون أنيناً من سلة المهملات ووجدوا مناشف ملطخة بالدماء في المرحاض، ليكتشفوا وجود طفل حديث الولادة لا يزال الحبل السري متصلاً به داخل سلة مهملات المرحاض، وعلى الفور تم نقل الطفل للمستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت المعلومات أن سلطات المطارحققت في الواقعة فور إكتشافها وأظهرت الشخص المسؤول عن هذه الواقعة، وهي والدة الطفل التي كانت من بين ركاب الرحلة وزُعم أنها أنجبت على الطائرة خلال رحلة الطيران من مدغشقر إلى موريشيوس.