شقيق ضحية سفاح الإسماعيلية: سنقيم عزاءه اليوم بعد الحكم على الجاني

قال شقيق ضحية «سفاح الإسماعيلية» عبد الرحمن دبور، إن الأسرة ستتلقى عزاء المجني عليه مساء اليوم بمنطقة الشهداء في محافظة الإسماعيلية بعد إصدار الحكم على الجاني.

شقيق المجني عليه: واثقون في القضاء

وأضاف شقيق المجني عليه في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن لديهم ثقة كبيرة في القضاء وأن الحكم الذي سيصدر بحق المتهم سيرضيهم، وعلق على ما تردد عن مطالبتهم برحيل أسرة سفاح الإسماعيلية قائلًأ: «كانت لحظة صعبة وكانت فيه مشاعر صعبة بسبب وفاة المجني عليه لكن إحنا واثقين في القضاء وسنقيم العزاء للمتوفى في منطقة البلابسة التابعة لدائرة قسم ثاني الإسماعلية».

إحالة أوراق المتهم لمفتي الديار المصرية

وكانت محكمة جنايات الاسماعيلية قد قضت بإحالة أوراق المتهم عبدالرحمن دبور لمفتي الديار المصرية؛ لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه لإدانته بقتل مواطن والشروع في قتل 2 آخرين.

وكان عبد الرحمن دبور ذبح المجني عليه في الشارع وحمل رأسه في جريمة هزت الرأي العام، حيث تداول نشطاء التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه الجاني وهو يفصل رأس الضحية عن جسده ويسير بها في الشارع باستخدام أسلحة بيضاء، مبررًا ذلك بأن المجني عليه اعتدى على شقيقته ووالدته وهو ما تبين عدم صحته في تحقيقات النيابة.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم وأحالته إلى النيابة العامة للمحاكمة الجنائية العاجلة، وأمرت المحكمة بإحالة أوراق المتهم لمفتي الديار المصرية.

وكان المتهم قد اعترف بتعاطيه المخدرات خاصة مخدر الشابو، في الوقت الذي قررت فيه المحكمة في الجلسة الثالثة إحالة أوراقه للمفتي.

وشهد محيط محكمة جنايات الإسماعيلية، حضورا أمنيا مكثفا استعدادًا لنقل الجاني من محبسه لحضور جلسة النطق بالحكم وسط حراسة أمنية مشددة.