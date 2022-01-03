خبير نفسي عن رسالة سفاح الإسماعيلية إلى أسرته: يشعر بتأنيب الضمير

علق الدكتور إسلام البنداري، الخبير في الصحة النفسية، على أول خطاب يرسله المتهم عبد الرحمن دبور منفذ جريمة الإسماعيلية إلى أسرته، قائلا إنه يشعر بتأنيب الضمير خلال الفترة الماضية على ما ارتكبه من جريمة بشعة هزت مصر.

وتابع «البنداري»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» كلام المتهم عبد الرحمن، في رسالته إلى أسرته تعبر عن أنه مازال يعاني من آثار اضطرابات بسبب المواد المخدرة التي كان يتعاطيها.

«البنداري»: المتهم راض بعقوبته

وأضاف في تحليله لخطاب المتهم، أنه على رضا كامل بما حكمت به المحكمة وإحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الجمهورية، مؤكدا «المتهم ذكر في خطابه عبارة الحمد أكثر من مرة لطمأنة أسرته، وأنه على رضا بحاله حاليا خاصة مع لجوئه إلى قراءة القرآن والصلاة وأذكار وقصص الأنبياء».

وأوضح أن الحالة التي يشعر بها المتهم حاليا هي لحظات طبيعية لبدء دخوله في حالة الإدراك والتي غابت عنه لحظة ارتكابه للجريمة، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يبد أي سبب مقنع لارتكاب الواقعة وهو ما يؤكد عدم وجود سبب أو دافع سوا عدم إدراكه لأي شيء لحظة الواقعة.

«البنداري»: كلام المتهم غير منتظم

وأردف «البنداري»، أن خط المتهم في كتابة الخطاب لم يكن منتظماً ولم يراع الصفوف العرضية وهو ما يؤكد استمرار وجود اضطراب له إضافة إلى انخفاض التركيز لتكراره أكثر من سؤال في أماكن مختلفة من الخطاب، متابعا: «لسة فيه حالة عنده من اللاوعي رغم عودة الإدراك تدريجي بسبب انقطاع المخدرات عنه نهائيا لوجوده داخل محبسه تحت حراسة مشددة منذ إلقاء القبض عليه».

وأكد البنداري، أن علاقة المتهم بأسرته من خطابه تؤكد أنها كانت علاقة قوية لطلب السماح والدعاء له وخاصة من والده ووالدته وسؤاله عن أموال أسرته وأيضا بعض أقاربه، مشيرا إلى أن شقيقته يبدو أنها كانت أكثر المقربين منه لذكرها في الخطاب ثلاث مرات في مواضع مختلفة مما يؤكد أنها كانت الداعم الأكبر له.

البنداري: مخدر الشابو يجبر متعاطيه على أذى نفسه قبل الغير

وأوضح: «متعاطي الشابو بيقبل على تقطيع جسده بأي آلة حادة سواء سلاح أبيض أو غيره في لحظة من اللحظات وعبد الرحمن مر بهذه التجربة لحظة ارتكابه للواقعة لعدم وجود أي إدراك نهائيا لحظة الجريمة»، واصفا الشابو بـ«المخدر الشبح».