أزهري عن رسالة سفاح الإسماعيلية إلى أسرته: الصدقة لن تغفر جريمة القتل

أثارت رسالة سفاح الإسماعيلية التي أرسلها إلى أسرته، جدلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث كتب في رسالته «حطوا 10 جنيه في المسجد»، وطالبهم أن يقوموا بتسديد ديونه، وأن يحضروا له مصحفًا وكتبًا دينية وقصص الأنبياء.

وكشف في رسالته أنه يواظب على أداء الصلاة في وقتها، ويتمنى أن يسامحه الله على جريمته، كما طلب من أهله أن يسامحوه، الأمر الذي جعل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون: «هل الصدقة تكفر جريمة القتل»، وتجيب «الوطن» على هذا التساؤل في السطور التالية.

سفاح الإسماعيلية

وفي هذا الصدد، قال الدكتور فتحي الفقي، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، أن جريمة القتل من الكبائر، وما فعله المتهم المدان بجريمة الإسماعيلية التي هزت مصر في شهر أكتوبر الماضي والتي اشتهرت إعلاميا بواقعة «سفاح الإسماعيلية» كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يغفرها صلاة ولا زكاة ولا حج، حيث إن الكبائر لا يمحوها إلا التوبة إلى الله سبحانه وتعالي.

وأضاف عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التوبة أركانها تتمثل في «الإقلاع عن الذنب، والندم على ما حدث، ومعاهدة الله على أن لا يعود إلي هذا الذنب مرة آخري»، أما حقوق العباد والدماء لا يكفرها صلاة ولا ذكاة ولا صدقة ولا حج، ويأتي يوم القيامة بالخصمين ويتم القصاص بينهم، حيث يقف القاتل والمقتول أمام الله سبحانه وتعالي يوم القيامة، ويكون المقتول بدمه ويقول لله «ربي هذا قد سفك دمي».

هل الصدقة تغفر جريمة القتل؟

وأوضح «الفقي»، أن رسول الله، صلي الله عليه وسلم، قال: «أتدرون من المفلس قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع؛ فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام، وزكاة؛ ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا؛ وضرب هذا؛ فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته؛ فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار»، فقضية القتل لا تتوقف على أن «واحد قتل واحد فيحط 10 جنية في المسجد ويقول أنا تبت، أو تصدقوا بكذا ليغفر الله لي»، على حد قوله.

توبة سفاح الإسماعيلية

وتابع عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، أن الشخص الذي يرتكب ذنب من الكبائر مثل القتل وما فعله سفاح الإسماعيلية، عليه أن يتوب إلي الله لأن الله أمرنا بالتوبة إليه جميعا قال تعالي «وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»، ومع ذلك فقبول توبته بيد الله تعالي، ولكن لا يوجد شيء يجب على الله بأن يقبل توبة العبد، والأمر يرجع إلي الله تعالي.