الصين تعلن انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا بـ«شيان».. الإغلاق أنهى الأزمة

بعد ارتفاع إصابات كورونا فى شيان الصينية، وتطبيق إجراءات الإغلاق المشدد بالمدينة على مدار الأسبوعين الماضيين، في أعقاب تسجيلها أكثر من 1600 إصابة دون أي وفيات، أعلنت السلطات الصحية، اليوم الأربعاء، انخفاضا كبيرا فى عدد الإصابات المحلية بفيروس كورونا المستجد، بالمدينة الواقعة شمالى البلاد.

وأشارت لجنة الصحة الوطنية الصينية، إلى تسجيل 35 إصابة جديدة فقط في مدينة شيان، التي تشتهر بتماثيل جيش التيراكوتا، إلى جانب صناعات رئيسية، بعد توثيق 95 حالة في اليوم السابق.

انخفاض كبير فى إصابات كورونا فى شيان

ويعد هذا انخفاضا كبيرا فى إصابات كورونا، منذ أن تجاوزت الحالات الجديدة 100 حالة يوميا، ما دفع المسؤولين إلى الاحتفاظ بالقيود وتشديدها في بعض الحالات، على الأشخاص الذين يغادرون منازلهم، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

إجراءات جديدة استعدادا للأولمبياد

بالتزامن مع اقتراب بدء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، المقرر عقدها في 4 فبراير المقبل، تضاعف الصين من إجراءاتها، لمنع أي تفش جديد قد يؤثر على مسابقة.

واتخذت الحكومة الصينية ،عددا من الإجراءات وفرضت على السكان عدم السفر داخل وخارج بكين فقط، إلا إذا كانوا في حاجة ماسة لذلك، كما توقفت الفنادق عن تلقي حجوزات جديدة إلى حد كبير.

وقررت السلطات، أن يدخل الرياضيين والمسؤولين والصحفيين إلى الفقاعة الخاصة بدورة الألعاب، التي تهدف لمكافحة كورونا، بمجرد وصولهم، وسيبقون داخلها حتى انتهاء دورة الألعاب في 20 فبراير المقبل.

وقررت السلطات الصينية، عدم السماح بحضور مشجعين من خارج الصين، ومن المتوقع اختيار معظم المشجعين من طلاب المدارس، وموظفي المكاتب الحكومية، والجيش، بدلا من عامة الناس.