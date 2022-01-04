مصرع 10 أشخاص وفقدان 4 آخرين في انهيار أرضي جنوب الصين

لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصبح 4 آخرين في عداد المفقودين، جراء انهيار أرضي في مدينة بيجاي بمقاطعة قويتشو بجنوب شرق الصين.

وأعلنت السلطات الصينية اليوم الثلاثاء، وقوع انهيار أرضي في إقليم قويتشو جنوب غرب البلاد، و ذلك خلال أعمال البناء التى كانت على بعد 150 كيلومترا شمال غرب المركز الإداري لمنطقة قوييانج، حيث نظمت السلطات المحلية، عمليات البحث والإنقاذ، التي شارك فيها أكثر من 1000 شخص من أفراد أطقم إدارات فرق الطوارئ والإطفاء والأمن العام لانتشال الضحايا و البحث عن المفقودين.

إنقاذ 8 أشخاص وانتشال الضحايا

وبحسب موقع قناة روسيا اليوم، تمكّن رجال الإنقاذ من إنقاذ 8 أشخاص، نقل 3 منهم إلى مستشفى لتلقي الرعاية الصحية، كما أمرت السلطات الصينية بفتح تحقيق، لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

انهيار أرضى مشابه في الصين

وفي يونيو 2017، أدى انهيار أرضي في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين إلى دمار قرية جبلية صغيرة، وفقدان أكثر من 100 شخص، إذ جرف الانهيار الأرضي عقب الأمطار الغزيرة 62 منزلًا، مع انسداد مجرى أحد الأنهار وقطع طريق بطول 1.6 كيلومتر.

وفقًا لوكالة أنباء «فرانس برس»، قال أحد مسؤولي الشرطة المحلية فى الصين، تشن تيبو، إن الأمطار الغزيرة التى هطلت على المنطقة في الأيام الأخيرة أدت إلى الانهيار الأرضي قوى، مشيرًا إلى أنَّ المنطقة بها أطنان من الصخور لا تنمو فيها الكثير من الأشجار التي تساعد على احتواء فائض الأمطار.

وأكّد مدير جهاز رصد الأحوال الجوية المحلي، تاو جيان، فى تصريحات لقناة «سي سي تي في» أنَّ زلزال 2008 أضعف الجبل «وإن»، حيث أن هطول أمطار خفيفة يمكن أن تسبب كارثة جيولوجية.