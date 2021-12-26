الصين تسجل 158 إصابة جديدة محلية العدوى بـ«كورونا»

سجلت السلطات الصحية في الصين، اليوم الأحد، 158 إصابة جديدة محلية العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بـ البر الرئيسي لـ البلاد، أمس السبت، فيما لم تسجل السلطات الصينية، أي حالات جديدة مشتبه بإصابتها أو وفيات جديدة متعلقة بـ الفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، 157 حالة تم تسجيلها في شنشي، وحالة واحدة في قوانجشي، مشيرة إلى تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بـ الفيروس وافدة، في 10 مناطق.

من جانبها، أشارت وكالة «شينخوا»، إلى ان إجمالي الإصابات بـ«كورونا» في البر الرئيسي الصيني، ارتفع إلى 101077 حالة، فيما ظلت حصيلة الوفيات ثابتة عند 4636 شخصاً، فيما وصل مجموع حالات التعافي من الفيروس إلى 94430 شخصا.

الصحة الهندية تسجل 422 إصابة بـ«أوميكرون»

وفي الهند، سجلت وزارة الصحة، اليوم الأحد،6987 إصابة بـ «كورونا» و162 حالة وفاة، كما سجلت الوزارة،7091 حالة شفاء من الفيروس، وفقا لما ذكره موقع «تايمز أوف إنديا» الهندي.

واشارت الصحة الهندية، إلى تسجيل 422 إصابة بـ«أوميكرون» في 17 ولاية، مشيرة إلى تعافي 130 حالة.

من جانبها، سجلت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، 591 إصابة بـ«أوميكرون» المتحور الجديد من «كورونا»، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1118 حالة منهم 723 مصابا عادوا من خارج إسرائيل في الفترة الأخيرة.

وأضافت صحة الاحتلال، أن هناك شكوكا كبيرة في وجود 861 حالة أخرى.

وكانت سلطات الاحتلال، سجلت، أمس السبت، 1775 إصابة بـ«كورونا»، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1363577 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 8241 حالة وفاة.