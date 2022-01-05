استطلاع حكومي: 71.2% من الأسر مستعدة لدفع أموال أكثر لشراء أجهزة موفرة

أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعا للرأي على عينة من أرباب الأسر المصرية خلال شهر ديسمبر 2021، للتعرف منهم على مدى اهتمامهم باقتناء أجهزة كهربائية موفرة للطاقة وتحتوي على بطاقة كفاءة الطاقة، وهي بطاقة توعوية تساعد المستهلك على المقارنة بين الأجهزة الكهربائية من حيث كفاءتها في استهلاك الطاقة الكهربائية.

39.6% من المواطنين لديهم اهتمام بشراء أجهزة موفرة للطاقة

وبسؤال أرباب الأسر بالعيّنة عن مدى اهتمامهم بشراء الأجهزة الكهربائية الملصق عليها بطاقات كفاءة الطاقة، أبدى 39.6% منهم اهتمامهم بشراء الأجهزة الكهربائية الملصق عليها هذه البطاقات؛ وقد كان أكثرهم من الذكور، وقاطني الحضر، والمحافظات الحضرية، ومحافظات الوجه البحري، بالإضافة إلى ذوي المستوى التعليمي الثانوي وما يعادله، والجامعي فأعلى، والمستوى الاقتصادي المتوسط والأعلى بالعينة، في حين أعرب 29.7% منهم أنهم لا يهتمون بشراء مثل هذه الأجهزة، في حين لم تحدد النسبة الباقية 30.7%.

4.9% من الأسر توافق على شراء أجهزة موفرة لكن بسعر مناسب

أما عن استعدادهم لدفع مزيد من الأموال مقابل شراء أجهزة كهربائية موفرة للطاقة ولفاتورة الكهرباء، وذلك عند شرائهم لأي جهاز جديد، فقد أبدى 71.2% من الأسر المصرية بالعيّنة استعدادهم لذلك، و4.9% أبدوا موافقتهم ولكن وفقاً لاعتبارات وشروط كان من أهمها أن يكون سعر تلك الأجهزة في المتناول، وفي المقابل أبدى 13.7% معارضتهم للفكرة، و10.2% لم يحددوا.