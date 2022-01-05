أحمد فهمي يعلن اعتزاله السوشيال ميديا: «عاوز أعيش في عالم حقيقي»

كشف الفنان أحمد فهمي، عن عزمه اعتزال السوشيال ميديا وغلق حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

أحمد فهمي يعلن اعتزاله السوشيال ميديا

وكتب أحمد فهمي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أول حاجة هعملها بعد ما أخف.. هقفل الأكونت الـ private دا وهسيب حسابات السوشيال ميديا التانية بتاعة الشغل اللى أنا مش ماسكها».

أحمد فهمي يكشف سبب اعتزاله السوشيال ميديا

وعن سبب اعتزاله السوشيال ميديا خلال الفترة المقبلة، أضاف «فهمي»: «عايز أرجع أشتغل في روقان وأحاول أعيش في روقان وفي عالم حقيقي إلى حد ما، بعيدا عن الآراء المريضة حتى لو كانت في صالحي وأبعد عن كل التدليس الواضح المتصدق كأن الناس متنيمة مغناطيسي.. أعتقد كفاية هتسلى بس لحد ما أخف».

هنا الزاهد تعلن إصابتها وأحمد فهمي بكورونا

وكانت هنا الزاهد أعلنت الأيام الماضية، إصابتها هي وأحمد فهمي بفيروس كورونا المستجد، إذ كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا وأحمد إيجابي كورونا أي حد تعامل معانا ياريت يطمن على نفسه».

الظهور الأول لأحمد فهمي بعد إصابته بكورونا

وكان أول ظهور لأحمد فهمي بعد إصابته بفيروس كورونا برفقة كلبه الخاص، إذ نشر صورة له من العزل المنزلي برفقة الكلب، واكتفى بتعليق «كورونا».

أحمد فهمي يحتفل بعيد ميلاد هنا الزاهد

كما احتفل «فهمي» منذ ساعات بعيد ميلاد هنا، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه على «انستجرام»، معلقا عليها: «كل سنة وإنت طيبة يا حبيبتي، معلش أغرب عيد ميلاد في العزل.. لما نخف نحتفل بيه تاني».