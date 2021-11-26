تفاصيل مسرحية «جوازة معفرتة» لـ أحمد فهمي وهنا الزاهد 

يخوض الفنان أحمد فهمي، وزوجته الفنانة الشابة هنا الزاهد، تجربة فنية جديدة، من خلال الوقوف على خشبة المسرح، وذلك لأول مرة في مشوارهما الفني، وذلك عبر مسرحية جديدة تحمل اسم «جوازة معفرتة».

مسرحية جوازة معفرتة، من بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، وهي من تأليف وأشعار ورؤية فنية وإنتاج أمير طعيمة، ورؤية موسيقية وألحان عمرو مصطفى، وإخراج أوتاكا، ومن المُقرر عرضها خلال الفترة القليلة المُقبلة في المملكة العربية السعودية.

فهمي: متخوف من تجربتي الأولى على المسرح

وقال أحمد فهمي، عن تلك التجربة الفنية الجديدة، لـ الوطن: «متخوف من تجربة المسرح، خاصة أنها المرة الأولى التي أقف فيها على مسرح، على عكس باقي فريق العمل هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد ثروت».

وأضاف، «نقوم ببروفات منذ فترة، ولكنني تحمست للتجربة لأن الفكرة جديدة، والعمل من إنتاج وفكرة أمير طعيمة، وتأليف وائل الشريف، وإخراج أوتاكا».

ومن ناحية أخري، يستعد فهمي لتصوير مسلسل «السفاح»، بعد فترة من التحضيرات الخاصة بالشخصية، موضحا أنّ المسلسل مكوّن من حوالي 8 حلقات تقريبًا.

أحداث المسلسل مستوحاة من قصة حقيقية، وهي خاصة بـ«سفاح الجيزة»، الذي صدرت ضده أحكام بالإعدام مؤخرًا، مؤكدًا أن هذا المشروع الدرامي جاء عن طريق الصدفة؛ إذ تلقى عرضًا من قِبل مُنتج برنامج «رحالة» بعد حلقته، التي عُرضت في شهر رمضان الماضي، عبر إحدى المنصات الرقمية.

وأرجع أحمد فهمي خوضه تلك التجربة، إلى حماسه الشديد بالمشروع، كما أن السيناريو الذي كتبته إنجي أبو السعود ومحمد صلاح أبو السعود، نال إعجابه الشديد، مؤكدًا أنّ هذه التجربة البعيدة تمامًا عن الكوميدية لا يمكن اعتبارها مُغامرة فنية إطلاقًا، قائلًا: «أصعب أنواع التمثيل والتصوير والتنفيذ هو الكوميدي؛ إذ إنّ فكرة المُشاركة في تجربة فنية جادة تُعد منطقة آمنة، حال تنفيذها بشكلٍ جيد».