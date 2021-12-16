هنا الزاهد تروج لـ«أنا وهي» بصورة مع أحمد حاتم: «قريبا على cbc»

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بصورة من كواليس مسلسلها الجديد «أنا وهي»، جمعتها بالفنان أحمد حاتم الذي يشاركها بطولة العمل، والذي سيُعرض قريبا على إحدى القنوات التليفزيونية.

هنا الزاهد تروج لمسلسلها الجديد

ونشرت الفنانة هنا الزاهد صورة عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة «أنا وهي قريبا على cbc».

وفي وقت سابق، طُرح البرومو الخاص بمسلسل «أنا وهي»، وكشف عنه مخرج العمل سامح عبد العزيز من خلال صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام»، وغلب على البرومو الطابع الكوميدي.

وظهر الفنان أحمد حاتم في برومو المسلسل كشخص يعاني من هلاوس ومرض نفسي، فيما ظهرت الفنانة هنا الزاهد بشخصية مستقلة حيث تذهب للفنان أشرف عبدالباقي، والذي يجسد شخصية طبيب نفسي يعالجها من هذا الأمر.

تفاصيل مسلسل «أنا وهي»

يذكر أن مسلسل «أنا وهي» يشارك فى بطولتة أحمد حاتم وهنا الزاهد وأشرف عبدالباقي وميريهان حسين وعارفة عبد الرسول، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبد العزيز.

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «النمر» بجانب محمد إمام ونرمين الفقي ومحمد رياض وبيومي فؤاد وعلاء مرسي وخالد أنور ومحمود حافظ، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد صلاح العزب.

أما الفنان أحمد حاتم فشارك مؤخرا في فيلم «عروستي»، وذلك بجانب جميلة عوض وصابرين ومحمود البزاوي ومروان يونس، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مصطفي البربرى وإخراج محمد بكير.