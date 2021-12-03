أحمد فهمي يحتفل بأول أيام عرض «جوازة معفرتة» بموسم الرياض 2021

عبر الفنان أحمد فهمي عن سعادته بردود أفعال الجمهور السعودي بعد أول ليلة عرض لمسرحية «جوازة معفرتة» على مسرح «محمد العلي» في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، ونشر مقطع من المسرحية عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: معلقا «الحمد لله أول ليلة عرض لمسرحية جوازة معفرتة في موسم الرياض، شكراً لكل الجمهور العظيم اللي كان حاضر انهاردة ومنتظرينكم لحد 6 ديسمبر على مسرح محمد العلى في البوليڤارد».

الجمهور السعودي بعد العرض الأول لـ «جوازة معفرتة»: «ابدعتوا»

وعبر الجمهور السعودي عن إعجابهم بالعرض المسرحي الذي نفذت حجوزاته بالكامل، حيث علق أحد الحضور: «صراحة كانت مسرحية ولا غلطة غير أنها كانت كوميدية ومضحكة، ألف شكر للطاقم وللممثلين على الأداء الرائع»، بينما أضافت أخرى: «المسرحية تحفة اتبسطت فيها جدا فعلا تستاهل إن التذاكر تكون سولد أوت»، وأبدى ثالث إعجابه بالعرض قائلا: «من أجمل المسرحيات، وفريق فنان شكراً هنا وأحمد وبيومي وكل الفريق.. ابدعتوا اليوم».

الحمد لله أول ليلة عرض لمسرحية #جوازة_معفرتة في #موسم_الرياض

شكراً لكل الجمهور العظيم اللي كان حاضر النهاردة ومنتظرينكم لحد ٦ ديسمبر على مسرح محمد العلى في البوليڤارد pic.twitter.com/dFSKFyZsja — Ahmad Fahmy (@AFahmyOfficial) December 2, 2021

تدور أحداث مسرحية «جوازة معفرتة» قصة حب رومانسية بين الأميرة الجنية ذات الحسب والنسب وشخص عادي، وتواجه محاولات زواجهما عقبات عديدة، وهي من بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أنور، إيمان السيد، تأليف وأشعار ورؤية فنية وإنتاج أمير طعيمة، ورؤية موسيقية وألحان عمرو مصطفى، وإخراج أوتاكا.

أسعار تذاكر العرض المسرحي «جوازة معفرتة»

وتأتي أسعار تذاكر العرض المسرحي «جوازة معفرتة» المعروض على مسرح «محمد العلي»، في 5 فئات تبدأ بـ 110 وتتدرج ما بين 175، 250 و350 ريال سعودي، بينما تصل تذكرة الـ «VIP» لـ 550 ريال سعودي، وهو ما يتجاوز ألفي جنيه مصري، وذلك وفقا لما نشره الموقع الرسمي للحجز، والذي أعلن بعد ذلك بيع جميع التذاكر بالكامل.