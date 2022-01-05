محافظ بورسعيد يستقبل وفد جامعة السوربون الفرنسية

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وفداً من جامعة السوربون الفرنسية، ضم عدداً من أعضاء هيئة التدريس ومجموعة من طلاب كلية الاقتصاد بالجامعة، بهدف اطلاعهم على المشروعات التنموية والقومية والسياحية بالمحافظة، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة.

ورحب محافظ بورسعيد بوفد الجامعة خلال بيان صحفي، مقدما لهم الشكر على زيارتهم للمحافظة وتفقد عدد من الأماكن، وتم عرض فيلميين حول إنجازات المحافظة في العديد من المجالات.

جامعة السوربون من أعرق الجامعات في العالم

وأشاد المحافظ بمكانة جامعة السوربون التي تعد واحدة من أعرق الجامعات في العالم، ودورها المعرفي والثقافي والبحثي بما يجعلها منارة معرفية وتعليمية.

جهود بورسعيد في تطبيق التحول الرقمي والتأمين الصحي الشامل

وخلال اللقاء، استعرض محافظ بورسعيد جهود إنشاء و تطوير عددا من المشروعات التنموية والخدمية والقومية على أرض بورسعيد، مؤكدا أن بورسعيد كانت أولى محافظات الجمهورية فى تطبيق مشروعات التحول الرقمي الجديد والتأمين الصحي الشامل، واللذان ساهما فى تحقيق طفرة نوعية فى الخدمات المقدمة للمواطن، لافتا إلى أن المشروعات تهدف فى المقام الأول للارتقاء بحياة المواطنين، من خلال إنشاء وتطوير المشروعات الخدمية فى مختلف القطاعات، مؤكدا أن المواطنين والزائرين لمسوا هذه الطفرة فى محافظة بورسعيد.

ومن جانبه أثنى ايند جل، مدير الدراسات العليا بكلية النقل الدولي بجامعة السوربون، على إدارة هيئة قناة السويس الناجحة لهذا المرفق العالمي، مما جعلها هدفًا هامًا لإطلاع الدارسين بالجامعة على مثل هذه النماذج البارزة في إدارة مشروعات واستراتيجيات النقل البحري، ليتكون لدى الطلاب نظرة احترافية عن كيفية الإدارة الناجحة.

وفي ختام الزيارة، قدم محافظ بورسعيد درع المحافظة لمدير الدراسات العليا بكلية النقل الدولي بجامعة السوربون، مشيدا بالعلاقات الثنائية التي تجمع الجانبين الفرنسي والمصري.

و أشاد رئيس الدراسات العليا بجهود الأجهزة التنفيذية بقيادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فى تحقيق طفرة غير مسبوقة على أرض بورسعيد، متمنيا مزيد من النجاح والتقدم لمدينة بورسعيد.