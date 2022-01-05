الآثار: الانتهاء من ملف تسجيل رحلة العائلة المقدسة بقوائم «اليونسكو»

قال مصدر في وزارة السياحة والآثار إنه تم الانتهاء من إعداد ملفي تسجيل رحلة العائلة المقدسة، وأديرة وادي النطرون، لإضافتهم على قائمة التراث المادي لمنظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة.

ومن المنتظر أن يتم طرح الملف للتصويت في دورة الانعقاد القادمة للجان اليونسكو، لاختيار عناصر جديدة بقوائم التراث المادي والغير مادي، في خطوة جديدة نحو إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة لتحقيق تنمية عمرانية واقتصادية في المجتمعات الفقيرة بمنطقتي الدلتا وصعيد مصر، وخلق مسارات للتنمية السياحية تضاف إلى المواقع الأثرية.

العمل على ملف تسجيل رحلة العائلة المقدسة بدأ منذ 2018

وأوضح المصدر أن العمل على إعداد رحلة العائلة المقدسة، بدأ منذ 2018؛ بتشكيل لجنة تضم مجموعة من الوزارات والهيئات منهم «الثقافة والتنمية المحلية والخارجية والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار وممثل للكنيسة القبطية ومجموعة من الخبراء في التراث المصري من الجامعات المصرية»، لتتولى الإشراف على إعداد الملفين وجمع المادة التوثيقية للاحتفالات الموجودة التي تُقام في الأديرة المصرية، بالتنسيق مع ممثل الكنيسة ورهبان الكنائس والأديرة، بالإضافة لمناقشة ما تمّ توثيقه في إدارة الأرشيف والمؤثرات الشعبية بوزارة الثقافة، وأيضا تشكيل فريق عمل لتوثيق التراث غير المادي بالمواقع التي حددتها اللجنة العلمية.

مصدر: العمل جاري على تسجيل ملف أديرة وادي النطرون

كما تم رصد الاحتفالات المقامة على محطات رحلة العائلة المقدسة في محافظات كل من القاهرة الكبرى، البحيرة، كفر الشيخ، الغربية، الشرقية، المنيا، أسيوط، بالإضافة لجمع «كتالوج» صور يرصد الاحتفالات المقامة على محطات رحلة العائلة المقدسة في المحافظات، بحسب المصدر.

وفيما يخص ملف تسجيل أديرة وادي النطرون، قال المصدر إن اللجنة بالتعاون مع «ايكروم» الشارقة، انتهت من إعداد المادة العلمية ورفع إحداثيات مواقع الأديرة وخرائطها لبيان القيمة العالمية الاستثنائية، مضيفا أنه تم دعم الملف بتوثيق حالة الحفاظ الراهنة للأديرة والمخاطر، وبيان للمشروعات السابقة سواء للحفائر أو الترميم ورصد احتياجات المواقع، وخطة إدارة المواقع بالتنسيق مع رهبان الدير ومحافظة البحيرة وهيئة التنمية السياحية.