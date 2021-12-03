محافظ أسيوط يوجه بمتابعة تنفيذ مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالمتابعة المستمرة والدورية لمشروع تطوير نقاط ومسار رحلة العائلة المقدسة دون تقصير أو تهاون نظراً للأهمية الدينية والتاريخية لمحطات الرحلة المقدسة سواء «الدير المحرق بالقوصية، ودير العذراء بدرنكة بمركز أسيوط» داخل نطاق المحافظة.

تنمية حقيقية وحفاظًا على أرث إنساني

وأوضح أن إحياء هذا المسار هو بمثابة تنمية حقيقية وحفاظًا على أرث إنساني ملكيته للإنسانية كما يسهم في الحراك السياحي الثقافي والاقتصادي.

تذليل العقبات أمام تنفيذ المشروع

ولفت إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ هذا المشروع الهام للانتهاء منه للنهوض بالنشاط السياحي خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا المشروع المهم، جاء ذلك خلال لقائه بعثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بمحافظة أسيوط.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة تعظيم الموارد لهيئة تنشيط السياحة واستغلال كافة الإمكانات المتاحة لديها والمناطق التابعة لها والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع الهام تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للدولة وتحقيقاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تنظيم رحلات داخلية وندوات لتنمية روح الانتماء الوطني

وأشار إلى أهمية تنظيم رحلات داخلية وندوات لتنمية روح الانتماء الوطني ورفع الوعي لدى الشباب والنشء لتعريفهم بتاريخ وحاضر محافظتهم التي كانت ومازالت عاصمة الصعيد فضلاً عن تعزيز الوعي بين فئات المجتمع بالقيمة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية للسياحة والإسهام الذي يمكن أن يقدمه القطاع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية.