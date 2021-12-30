الكاثوليك يحتفلون بذكرى وليمة العائلة المقدسة.. عشاء فاخر بديك رومي الليلة

تحتفي الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الخميس 30 ديسمبر من كل عام بذكرى وليمة العائلة المقدسة، ويأتي هذا بمناسبة احتفال الكنيسة الغربية «الكاثوليكية» بعيد ميلاد السيد المسيح في يوم 25 ديسمبر، والذي يختلف عن ميعاد احتفال الكنيسة الشرقية «الأرثوذكسية» يوم 7 يناير من كل عام.

ذكرى وليمة العائلة المقدسة

وتستعرض «الوطن» في هذه السطور تفاصيل وليمة العائلة المقدسة وسبب الاحتفال بهذه الذكرى.

وحسب كتاب «رحلة العائلة المقدسة في مصر»، للمؤلف ياسر مصطفى، فإن ذكرى وليمة العائلة المقدسة هو احتفال سنوي، ويمارس فيه الأقباط العديد من العادات بمناسبة الاحتفال، حيث يبدأ الاستعداد للاحتفال من اليوم السابق لذكرى وليمة العائلة المقدسة، وتجتمع العائلات في الاحتفال بذكرى الوليمة المقدسة، ويتناول أفرادها على مأدبة عشاء فاخرة صنفا واحدا من الطعام بعد صيام طويل، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

عشاء عيد الميلاد

ويضيف مؤلف كتاب «رحلة العائلة المقدسة في مصر» أن وجبة وليمة العائلة المقدسة في رأس السنة تختلف عن عشاء عيد الميلاد في أواخر الأسبوع الأول من يناير، كما تختلف وليمة العائلة المقدسة من بلد إلى آخر، فهناك من يتناول الأسماك والمأكولات البحرية أو البيتزا والمقبلات، ويعد العشاء التقليدي لاحتفال وليمة العائلة المقدسة ليلة رأس السنة هو وجبة التركي أو الديك الرومي.

ويتناول كتاب «رحلة العائلة المقدسة في مصر»، ما واجهته السيدة مريم ووليدها السيد المسيح عليهما السلام، من العناء، وما لاقاه من قسوة اليهود، فارتحلا رحلة طويلة فارين بأرواحهما من أيدي هؤلاء الجفاة، فمسَّهما كثير من الجراح والآلام، وكانت إحدى محطات هذه الرحلة نزول العائلة المقدسة في أكثر من مكان بأرض مصر.

يذكر أن البابا لاون الثامن هو من أدخل هذه المناسبة لأول مرة في التقويم الكنسي الكاثوليكي عام 1983، وكان يقام الاحتفال به في الأحد الثالث بعد الظهور «عيد الميلاد»، وهو من ألغاه عندما عدل البابا بيوس الخامس كتاب القداس، حتى أعاده البابا بيوس السادس عام 1921 في الأحد الأول بعد عيد الظهور.