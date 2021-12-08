خطة تشجير مسار العائلة المقدسة.. بـ«الزهور والنخيل»

تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر تشجير طريق العائلة المقدسة وضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي «اتحضر للأخضر» في إطار خطة الدولة للانتهاء من إعادة تأهيل الطريق وافتتاحة للجمهور، حيث تشمل أعمال التشجير تركيب النخيل في المواقع التي تعد نمطا موحدا للدلالة على دخول نطاق أي من نقاط مسار العائلة المقدسة، ووقع الاختيار على النخيل في محاولة لإعادة إحياء المسار على الصورة التي كان عليها وقت استقبال السيد المسيح والسيدة العذراء، كما ستشمل أعمال التشجير زراعة النباتات والزهور التي كانت موجودة في ذلك التوقيت.

خطة تشجير بالنخيل

وقال مصدر مسؤول، إن العمل في الطريق يشمل إلى جانب التشجير رصف الطرق وتمهيدها لاستقبال الأتوبيسات السياحية، وإنارة وتركيب العلامات الاسترشادية وتوفير دورات مياه لائقة لقدوم السائحين ومواقف انتظار الأتوبيسات واستراحات للزائرين بالنقاط، كما شملت أعمال التطوير إعادة ترميم الكنائس من الداخل باستخدام المواد الخام الأساسية للحفاظ على التراث القديم والشكل القديم للكنائس.

وتابع: «بالفعل انتهت أعمال التشجير، ووضع بلاط الأنترلوك بكنيسة العذراء بسخا، وإقامة البوابات، والانتهاء من تأهيل المنطقة السكنية حول الكنيسة، وكذا إقامة مسارات للزائرين والسياح والمترددين على الكنيسة، وإعادة رفع كفاءة الكهرباء بالمنطقة، وإعادة رصف الطرق المؤدية للمنطقة.

خلال أيام الانتهاء من البنية الأساسية بنسبة 100%

وأشار إلى أنه خلال أيام سنكون قد انتهينا من كل البنية الأساسية والخدمات السياحية بنسبة 100% بكل نقاط مسار العائلة المقدسة بالمحافظات بـ18 نقطة، موضحا أن موقع تل بسطا بالشرقية تم الانتهاء منه بالكامل، كما تم الانتهاء من تطوير شارع مدينة سمنود بمحافظة الغربية بطول 250م وعرض 11م، ويقع في منتصفه دير السيدة العذراء، كما تم الانتهاء من أعمال التطوير الشامل بالمنطقة المحيطة بكنيسة السيدة العذراء بمنطقة سخا بمحافظة كفر الشيخ، كما تم الانتهاء من كل أعمال التطوير بمنطقة مجمع الأديان بمصر القديمة وكنيسة العذراء بالمعادي.