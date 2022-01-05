عاجل.. النواب يوافق نهائيا على 5 قوانين منها تنظيم الجامعات

وافق مجلس النواب على 5 مشروعات قوانين، منها تنظيم الجامعات وهيئة الطاقة المتجددة، و شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب ،مداعبة ظريفة من المستشار الدكتور حنفي جبالي للأعضاء، وذلك خلال الموافقة على 5 مشروعات فوانين بصفة نهائية .

الموافقة على بعض مشروعات القوانين

وكانت البداية حينما طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي ،النواب،بأخذ الموافقة وقوفا على بعض مشروعات القوانين ،وهو ما أضطر الأعضاء إلى الجلوس والوقوف مع أخذ الموافقة على كل مشروع قانون .

ومازح "حنفي جبالي"الأعضاء قائلا:نشكركم على الفقرة الرياضية وصحك النواب .

وعاود رئيس مجلس النواب قائلا:نشكركم على حسن الأداء والألتزام .

وكانت الجلسة البرلمانية المنعقدة الأن فد شهدت الموافقة نهائيا على 5 مشروعات بقوانين سبق وناقشها المجلس.فيما ارجأ المجلس الموافقة النهائية على مشروع قانون المالية الموحد

قوانين تم الموافقة عليها

وتضم قائمة القوانين التى تم الموافقة عليها نهائيا:

مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

مشروع القانون بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.

مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.

وتشهد الجلسة البرلمانية المنعقدة الأن مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة .

ووافق المجلس على نص المادة (6) وتشمل : يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط،وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل الأمانة الفنية وآلية عملها والتقارير التي تعدها .