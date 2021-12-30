بشرى للمعاشات: زيادة الممثلين بهيئة التأمينات في مشروع القانون الجديد

تضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، رقم (148) لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2020، والذي تقدم به النائب عاطف مغاورى، عضو مجلس النواب، للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، تعديلات جديدة تتعلق بنسبة تمثيل أصحاب المعاشات في مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

إدارة صندوق التأمينات

ونصت التعديلات في المادة «8»، أن الهيئة تتولى إدارة صندوق التأمينات، ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية والموازنة المستقلة التي يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفني والمالي والإداري، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، علمًا بأن المادة في نص القانون الحالي بأنه يتبع الوزير المختص بالتأمينات.

وعطفًا على المادة الـ«8»، جاء المادة «9»، حول تولي إدارة الهيئة مجلس إدارة يتم تشكيله على النحو التالي:

تشكيل مجلس الإدارة

1- رئيس متفرغ من ذوي الخبرة في مجال المعاشات والتأمين الاجتماعي.

2- ونواب متفرغين لرئيس الهيئة من ذوي الخبرة في مجال التأمين الاجتماعي أو نظم التأمين على أن يكون أحدهم ذو خبرة في مجال الاستثمار.

3- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

4- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

5- رئيس قطاع بوزارة المالية يختاره وزير المالية.

6- رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو من يفوضه.

7- رئيس اتحاد الغرف التجاري المصرية أو من يفوضه.

8- رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يفوضه.

تعديل تمثيل أصحاب المعاشات

وجاء تعديل تمثيل أصحاب المعاشات في البند التاسع من المادة 9 بمشروع قانون تعديلات التأمينات الاجتماعية، والتي نصت: «4 ممثلين عن أصحاب المعاشات يختارهم مجلس الإدارة من خلال ترشحهم من منظمات أصحاب المعاشات».

وجاء التعديل في البند 9 من المادة 9، حيث نصت في القانون الحالي، على وجود 2 فقط ممثلين عن أصحاب المعاشات يختارهم مجلس الإدارة.