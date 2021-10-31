الأغلبية البرلمانية تهاجم النائب مصطفى بكري خلال الجلسة العامة اليوم

وجه عدد من أعضاء مجلس النواب، انتقادات حادة ضد النائب مصطفى بكري، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس المجلس، وذلك بسبب تهكم الأخير على المجلس حسب وصفهم.

نواب يستنكرون ما قاله البكري

وقال النائب على عبد الونيس، إن ما ذكره النائب مصطفى بكرى بشأن عدم وجود دور للمجلس قائلًا: «ده مش مجلس» وكذلك تهكمه على المجلس عبر الفضائيات، يتوجب الإحالة للجنة القيم.

وأضاف عبد الونيس، لابد من المحافظة على شكلنا في الشارع ولا يجوز التهكم على المجلس بهذا الشكل.

ومن جانبه تساءل النائب وليد فرعون، قائلا: «أريد أن أعرف لأي غرض يقول النائب مصطفى بكرى إن ده مش مجلس، عاوز اعرف لحساب مين وليه وعلشان أيه يهين المجلس».

وقال النائب حسن المير، للأسف النائب مصطفى بكرى، دائما وأبدا يقول إن المجلس ملوش لازمة، واحنا كل يوم بنحضر في المجلس لمتابعة مشكلات المواطنين وفى الفترة الأولى للمجلس كنا بنقعد لحد 10 مساء، عاوز اعرف ليه بيقول كده».

وتابع المير، «لو مش عاجبه المجلس يقدم استقالته، لابد أن تكون صورة المجلس محترمة أمام الجميع، خاصة وأن هناك قامة قانونية كبيرة تتولى رئاسة المجلس وهو المستشار الدكتور حنفى جبالى».

مصطفي بكري يرد

ومن جانبه حاول النائب مصطفى بكرى، التعقيب أو الرد على تلك الانتقادات الموجهة إليه من زملائه النواب، إلا أن رئيس المجلس رفض طلبه، قائلا له: «تفضل بالجلوس، فالحديث لم يمس شخصك».

جاء ذلك خلال جلسة المجلس اليوم، بعدما حاول النائب مصطفى بكرى في بداية الجلسة، الحصول على الكلمة دون أن يتقدم بطلب مسبق لها، وهو ما رفضه رئيس المجلس مؤكدا أهمية الالتزام باللائحة، ليعقب بكري متسائلا عن دور المجلس الرقابي.

زعيم الأغلبية يرفض ما قاله بكري

وكان النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أعلن رفضه على ما قام به النائب مصطفى بكري، في بداية الجلسة، بمحاولة الحصول على الكلمة لتوجيه بيان عاجل، بقوله: «هذا المجلس لا يقوم بدوره الرقابي».

وقال أشرف رشاد: «هذا المجلس سيظل معبرا عن صوت الشعب المصري، يمارس أدواته الرقابية بشكل كامل وحرية كاملة، وأتحدى أي نائب أن يكون قد سجل على «التاب» وقد مُنع من الحديث أو حجبت كلمته».

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الحرية والديمقراطية تمارس تحت قبة البرلمان في أبهى صورها بشهادة المعارضة وكافة القوى السياسية الممثلة داخل المجلس.

وقال أشرف رشاد: «أرفض الكلمات التي خرجت من النائب مصطفى بكري، مؤكدا أن عدد الأدوات الرقابية التي ناقشها هذا المجلس تجاوزت حد المعقول». متابعا «هذا المجلس أفضل من مجالس كانت الكلمات توزع فيها بالمجاملة وكانت مجرد فضفضة، مؤكدا أن القاعة تمارس دورها الذي تعاهدت عليه أمام الله في دعم المواطن المصري، ودعم الدولة المصرية دون تقصير في أي أداة رقابية».

ووجه أشرف رشاد، رسالة للنواب، قائلا: «أرجو أن نعي هذه القاعة وقيمتها، وهذا المجلس قياسيا منصفا في استخدام كافة الأدوات الرقابية».