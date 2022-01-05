انهيار الفنان علي الحجار أثناء تشييع جثمان شقيقه

بدأت منذ قليل مراسم تشييع جنازة الفنان أحمد الحجار شقيق الفنان علي الحجار، من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، إذ تُقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر، ومن المقرر أن يُدفن الجثمان في مقابر البساتين.

نجوم الفن يشاركون في جنازة أحمد الحجار

وشهدت مراسم الجنازة انهيار الفنان علي الحجار، كما حرص العديد من نجوم الفن على حضور تشييع جثمان أحمد الحجار، وكان أبرزهم الفنان أحمد عبدالعزيز وزوجته، والفنان جمال عبدالناصر، والشاعر إبراهيم عبدالفتاح، والفنان منير مكرم.

وفاة الفنان أحمد الحجار

وكان الفنان أحمد الحجار، توفي مساء أمس، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، فكانت الوفاة طبيعية، حيث توفى في منزله وهو جالس، ولم يكن يشكو من أي مرض، وكانت حالته الصحية جيدة، حسب تصريحات ابنته لـ«الوطن».

عائلة علي الحجار الفنية

وينتمي الفنان الراحل أحمد الحجار إلى عائلة فنية ثرية، فوالده المطرب والملحن ومعلم قواعد الغناء والموسيقى الشهير إبراهيم الحجار، فضلًا عن شقيقه الفنان الكبير علي الحجار، كما كانت والدته تجيد غناء بعض أغنيات أسمهان، وليلى مراد.

وأعلن علي الحجار علق شقيقة أمس، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي أحمد الحجار، نسألكم الدعاء».