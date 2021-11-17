علي الحجار يُحيي حفلا كبيرا في الأقصر.. تعرف على التفاصيل

تستضيف محافظة الأقصر الفنان علي الحجار، يوم الثلاثاء الـ 23 من الشهر الجاري، لإحياء حفل فني كبير لافتتاح أحد الفنادق السياحية بأحد النوادي الهامة على كورنيش النيل بالقرب من منطقة السيد يوسف التابع للكرنك شمال المحافظة، بحضور عدد آخر من الفنانين المتميزين المشاركين في الحفل الفني الكبير لافتتاح الفندق السياحي، بأسعار تذاكر تتراوح ما بين 150، لـ 200، 250 وحتى 350 جنيهًا للدرجة الخاصة أو VIP.

فقرات غنائية وفنية

ويضم الحفل المتميز والمقام بحضور الفنان علي الحجار عرض عدد من الفقرات الفنية الفنية منها فقرات للفنون الشعبية وفقرات أخرى للفنون المسرحية، كما يضم الحفل المقام على كورنيش النيل بمحافظة الأقصر فقرات فنية أخرى تخص التراث الأقصري الفرعوني، فضلا عن مفاجآت أخرى يضمها الحفل سيتم اعلانها خلال افتتاح الحفل في الـ 23 نوفمبر.

تذاكر حضور الحفل

وقالت الصفحة الرسمية للنادي المستضيف على صفحتها على «فيسبوك»، إنه سيتم توفير تذاكر حضور الحفل الكبير بجميع الأسعار على بوابة النادي المطل على كورنيش النيل بمنطقة الكرنك شمال الأقصر.

كما نوهت إدارة النادي بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال حضور الحفل لجميع الحاضرين سواء من الشباب أو الفتيات أو الكبار أو حتى الصغار، ارتداء الكمامات أو الماسكات الطبية الواقية قبل دخول النادي لحضور الحفل الكبير، كما نوهت بضرورة الحفاظ على التباعد بين الحضور حفاظًا على سلامة الحاضرين مع الوصول قبل معاد بدء الحفل بساعة كاملة لإنهاء الترتيبات اللازمة.