مشروع قانون لدمج صندوق تحسين الأقطان في «معهد البحوث»

يناقش مجلس النواب، اليوم، تقرير لجنة الزراعة بشأن مشروع قانون يسعى لدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية بمعهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

وقال النائب هشام الحصري مقرر التقرير ورئيس لجنة الزراعة، إن مشروع القانون المعروض جاء ليتوافق مع رؤية مصر وآليات الإصلاح الإداري للمؤسسات والقطاعات الحكومية بما يسهم في خلق جهاز إداري كفء وفعال.

واضاف الحصري، أن مشروع القانون يستهدف تحقيق عدد من الأهداف، منها:

• تطوير وهيكلة ودمج بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للحد من التضارب في الاختصاصات والآراء الفنية وازدواجية العمل، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصري.

• توحيد الجهود البحثية بين كل من صندوق تحسين الأقطان ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية التابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

• توحيد جهات المراقبة على إنتاج وتطوير القطن المصري.

دعم قدرات معهد بحوث القطن

وأكد الحصري، أن اللجنة ترى أن مشروع القانون المعروض يدعم قدرات معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية في تحقيق الهدف من إنشائه، وتوحيد الرؤى بين الجهات العاملة في نفس المجال والخاضعة لجهه إدارية واحدة والحد من تشابك الاختصاصات في ظل الاتجاه نحو تطوير وتحديث مصانع الغزل والنسيج لاستعادة مصر ريادتها العالمية في زراعة وصناعة القطن.

وجاء مشروع القانون في خمس مواد بخلاف مادة النشر على النحو الآتي:

مادة (1):

دمجت المادة صندوق تحسين الأقطان المصرية في (معهد بحوث القطن) التابع لمركز البحوث الزراعية، ويحل محله مركز البحوث الزراعية في مباشرة اختصاصاته وتؤول إلى المركز جميع حقوق الصندوق وأمواله الثابتة والمنقولة وحساباته المصرفية ويتحمل التزاماته.

مادة (2):

قضت المادة بنقل العاملين بصندوق تحسين الأقطان المصرية الموجودين بالخدمة في وقت العمل بهذا القانون إلى مركز البحوث الزراعية بذات مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية ودرجاتهم المالية ويسري في شأن تنظيم شئونهم الوظيفية ما يسري على العاملين بمركز البحوث الزراعية، مع احتفاظ العاملين المنقولين بجميع المزايا الوظيفية التي كانوا يتمتعون بها في جهة عملهم.

مادة (3):

فرضت المادة رسم حليج إضافي بواقع (10) جنيهات عن كل (50) كيلو جراما من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف بما فيها "الإسكارتو"، على أن يؤول إجمالى حصيلة هذا الرسم الإضافي إلى مركز البحوث الزراعية الذي يعيد تخصيصها لمعهد بحوث القطن.

مادة (4):

أعطت المادة الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضي حق إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ بمعهد المصري محصول القطن المصري.

مادة 5:

ألغت المادة العمل بالقانون رقم (212) لسنة 1959 بإنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

جبالي يهنئ الشعب بعيد الميلاد المجيد

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، هنأ الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.

وقال «جبالي» خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء: لا أقول المسيحيين ولكن أقول المصريين لأننا كلنا نسيج واحد، كل عام والمصريين جميعا بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد.