خبير يوضح مزايا ذوي الاحتياجات الخاصة في مشروع قانون العمل الجديد

تضمن مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش حاليًا تحت قبة البرلمان العديد من المواد التي وضعها المشرع لضمان حقوق ذوي الإعاقة.

ويأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة «قادرون باختلاف»، وفي السطور التالية.

وتستعرض «الوطن» أبرز المزايا لذوي الإعاقة في مشروع قانون العمل الجديد الذي يتم مناقشته تحت قبة البرلمان.

مزايا ذوي الهمم في قانون العمل الجديد

من جانبه، قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن المادة 35 من مشروع القانون الجديد تضمن لذوي الاحتياجات الخاصة حقوقهم في العمل بالمنشآت، حيث ألزمتها بوجود سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

تشغيل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة

وأضاف البدوي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذ المادة تضمن التزام المنشآت بتشغيل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث شددت تلك المادة على ضرورة تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.

تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل

واستكمل: مشروع قانون العمل الجديد يُلزم المنشآت بإخطار الجهة الإدارية ببيان يتضمن فيه العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم.

ويعد مشروع قانون العمل الجديدة من مشروعات القوانين الهامة، لأنها تخص فئة كبيرة من العاملين في الدولة، وهم العاملين بالقطاع الخاص البالغ عددهم أكثر من 26 مليون عامل في هذا القطاع الهام، ويسعى المشرع من خلال مشروع قانون العمل الجديد أن يخرج القانون الجديد متوازن ينظم علاقات العمل بين اصحاب الأعمال والعمال وذلك بهدف تهيئة بيئة وظيفية ملائمة لجذب الشباب للقطاع الخاص في مصر.