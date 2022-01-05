«النواب» يوافق مبدئيا على مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان في «معهد البحوث»

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ على تقرير لجنة الزراعة بشأن مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

فيما شهدت جلسة مناقشة مشروع قانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في مركز البحوث الزراعية، مطالبات من أعضاء عدة بضرورة إعادة هيكلة وزارة الزراعة.

مطلب برلماني بإصلاح هيكلي لـ«الزراعة»

كما طالب النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة، بضرورة إحداث إصلاح هيكلي داخل وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن مصر تواجه مشكلة في التركيب المحصولي خلال الـ20 عاما الأخيرة.

وأضاف ملك: نتمنى من مراكز البحوث الزراعية مواكبة التطور العلمي الذي يشهده العالم حاليا، لولا توجيهات الرئيس السيسي بشأن تطوير منظومة القطن، ما كانت وزارة الزراعة اتجهت نحو تطوير منظومة القطن.

وأكد النائب أيمن أبو العلا أهمية اتخاذ خطوات لإصلاح ملف القطن، قائلا: حتى يسترد القطن المصري عرشه عالميا، يجب إعداد مشروع قومي تشارك فيه كل الوزارات المعنية لاستعادة قوة القطن في السوق الدولية.

دمج الهيئات والقطاعات مطلب ضروري

وقال النائب أحمد خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور في مجلس النواب، إن إعادة هيكلة وزارة الزراعة أصبح مطلبا ضروريا في الوقت الجاري، حتى يعود ذلك بالنفع على القطاع الزراعي.

كما لفت إلى ضرورة إعادة النظر في مختلف الهيئات التابعة للوزارة، لاسيما وأن هناك جهات لم يصدر منها قرارات جوهرية منذ عام 1979، على حد تعبيره.

فيما طالب النائب عبد المنعم إمام، الحكومة ووزارة الزراعة على وجه الخصوص، بإعادة هيكلة الهيئات ودمج الهيئات والقطاعات، القريبة من بعضها في التخصصها للحد من عددها وتقليلا للنفقات.