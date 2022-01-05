القوى العاملة: تعيين 957 شابا بالبحر الأحمر.. منهم 63 «قادرون باختلاف»

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر، 957 شابًا، منهم 63 «قادرون باختلاف»، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 1544 شابا، فضلًا عن توفير 1042 فرصة عمل.

صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 943 عاملًا

وقال الوزير، في بيان، اليوم الأربعاء، إن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة 1275 عاملا، ورخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وصرفت منح للرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع منحتي مولود بإجمالي 4 آلاف جنيه، وعمل 930 بوليصة تأمين على الحياة بإجمالي 558 ألف جنيه، فضلًا عن الانتهاء من صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 943 عاملًا من المسجلين بمبلغ 467 ألف جنيه.

تلقى الوزير تقريرًا بذلك من سعيد عبد الراضي مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال ديسمبر الماضي، قامت المديرية بحفظ 8 تراخيص عمل للأجانب، وتجديد ترخيص عمل لـ 5 أجانب آخرين يعملون في نطاق المحافظة.

تحرير 73 محضرًا لمنشآت مخالفة

وأشار مدير المديرية، إلى أنها قامت بعمل زيارات تفتيشية، من خلال مفتشي العمل على 526 منشأة؛ لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003؛ ما أسفر عن تحرير 73 محضرًا، وعمل 7 ندوات توعية للعاملين، فضلًا عن الانتهاء من دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 147 منشأة؛ ما أسفر عن تحرير 29 محضرًا سلامة وصحة مهنية، وعمل 15 ندوة توعية في نفس المجال، كما تم متابعة 95 منشأة يعمل بها 7326 عاملًا، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأضاف «عبد الراضي»، أن المديرية تلقت 155 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 55 منها وديًا في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وجرى اتخاذ إجراء قانوني تجاه 18 شكوى، وتبقى 82 آخرين، ما زالت تحت البحث والدراسة.