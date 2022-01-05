تحديد موعد ومكان عزاء الفنان أحمد الحجار

يقام عزاء المطرب والملحن أحمد الحجار شقيق الفنان علي الحجار، بعد غد الجمعة في مسجد الحامدية الشاذلية.

تشييع جنازة أحمد الحجار

وأقيمت منذ قليل مراسم تشييع جنازة الفنان أحمد الحجار، بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.

وشهدت الجنازة انهيار الفنان علي الحجار، حيث ظهرت عليه علامات الحزن الشديد.

حضور كثيف للفنانين في جنازة أحمد الحجار

كما حرص العديد من الفنانين على حضور الجنازة ودعم الفنان علي الحجار، أبرزهم منير مكرم وأحمد عبد العزيز وزوجته، وجمال عبد الناصر.

وفاة الفنان أحمد الحجار

جدير بالذكر أن الفنان أحمد الحجار توفي مساء أمس الثلاثاء عن عمر يناهز الـ65 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، حيث كان يمارس حياته بشكل طبيعي، حسب تصريحات ابنته لـ«الوطن».