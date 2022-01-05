منير مكرم وجمال عبدالناصر أول حضور جنازة أحمد الحجار بالسيدة نفيسة

حرص عدد من نجوم الفن على توديع الراحل الملحن أحمد الحجار، وكان أول الحضور منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، الذي جاء إلى مسجد السيدة نفيسة لتوديع الراحل، بالإضافة إلى تواجد الفنان جمال عبدالناصر والشاعر إبراهيم عبدالفتاح.

وخرج الجثمان في طريقه إلى مسجد السيدة نفيسة، لأداء صلاة الجنازة على الفقيد، ومن المقرر أن يتم دفنه بمقابر الأسرة بالبساتين.

وفاة الملحن أحمد الحجار

وتوفى أمس المطرب والملحن أحمد الحجار، شقيق الفنان علي الحجار، بعد تعرضه لأزمة صحية، وفقا لتصريحات ابنته لـ«الوطن».

معلومات عن الملحن أحمد الحجار

يذكر أن أحمد الحجار ينتمي لعائلة فنية فوالده إبراهيم الحجار، مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى، وشقيقه النجم علي الحجار، وكانت والدته تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أعمال ليلى مراد وأسمهان.

وقد التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو، كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب في السنة الأولى له بالكلية ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، إلى جانب ألحان العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التليفزيونية.

سبب وفاة أحمد الحجار

وقالت فاطمة أحمد الحجار، لـ«الوطن»، إن الوفاة طبيعية وتوفى في منزله وهو جالس، ولم يكن يشكو من أي مرض، وكانت حالته الصحية جيدة.