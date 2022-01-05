محافظ كفر الشيخ يهنئ أسقف المحافظة بعيد الميلاد المجيد

قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء معتز البهنساوي، رئيس فرع المخابرات العامة بكفر الشيخ، واللواء وسام السيسي، رئيس جهاز الأمن الوطني بكفر الشيخ، واللواء إسلام صلاح الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، التهنئة لنيافة الأنبا ماركوس، أسقف كفر الشيخ ودمياط، بعيد الميلاد المجيد بكنيسة القديسة دميانة بتقسيم 2 بمدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور عبد الناصر الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، والقمص كرلس زكي، والقمص صموئيل، والقس دميان، والقس ياكوبس، والقس يوسف، والقس أيوب، وجورج سمير، عضو بيت العائلة المصرية ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يسعده أن يتقدم بالتهنئة للأخوة الأقباط وجميع المصريين بعيد الميلاد المجيد، وانقل لكم تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعيد الميلاد المجيد، وتحيات قيادات الدولة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فكل عام وأنتم وجميع المصريين بخير.

محافظ كفر الشيخ: المحافظة تشرفت بزيارة السيسي

وأضاف محافظ كفر الشيخ، إنه من حسن الطالع أن المحافظة تشرفت بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أعطت دفعة قوية لسرعة استكمال المشروعات القومية الجاري انشاؤها، وكان لها مردود ايجابي على كل أهالي المحافظة، كما كان لها دور متميز في دفع عجلة إنشاء المشروعات سواء داخل جامعة كفر الشيخ، أو المشروعات الجاري إنشاؤها في المحافظة، وسيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة، كما أن المحافظة تشهد اهتمام الدولة، كما زارها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لتفقد المشروعات القومية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه مع بداية عام جديد، يود أن يعرب عن خالص اعتزازه بمواقف الكنيسة الوطنية التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه نسيج واحد، يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر الحديثة بمستقبل مشرق ومجيد يشرف به جميع أبناء الوطن ويكون شاهدا على مر العصور.

الأنبا ماركوس: سعداء بزيارة المحافظ

من جانبه، أعرب الأنبا ماركوس، عن خالص شكره للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية على تهنئتهم، ناقلاً تهنئة وتحيات البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مؤكداً أن عام 2022 عام الحب والسلام.