طرح سكر في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة لغير الحاصلين على بطاقة التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إتاحة السكر الحر للمواطنين بنفس سعر سكر التموين البالغ 10 جنيهات و50 قرشا، وذلك أقل من سعر بيعه في الأسواق الخارجية ببعض المحال والأسواق إذ يتجاوز 13 جنيهًا.

التموين: سكر التموين من غير بطاقة للمواطنين

وقرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ضح السكر بأسعار مخفضة للمواطنين غير الحاملين للبطاقة التموينية، من خلال طرحه في فروع المجمعات الاستهلاكية مساويا لسعر السكر التمويني المتوافر في منافذ البدالين التموينيين.

وبناء على قرار وزير التموين، أصبح سعر السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية مساويا لسعر السكر في منافذ التموين ومنافذ مشروع جمعيتي عند 10 جنيهات و50 قرشا لأي مواطن سواء كان مدرجا على قاعدة منظومة الدعم التمويني أو غير ذلك.

من جانبه، قال محمد كمال مدير مجمع عرابي الاستهلاكي التابع لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، إن السكر الحر يجري إتاحته للمواطنين بوفرة، مؤكدا أن المواطن يستطيع شراء ما يحتاجه من الكميات التي يرغب فيها من السكر ومن كل السلع الأساسية التي توفرها وزارة التموين للمواطنين في فروع المجمعات الاستهلاكية.

وأكد مدير مجمع عرابي الاستهلاكي في تصريح لـ«الوطن»، أن السكر الحر متوافر في المجمع يوميا بسبب كمية السكر التي تطرحها الشركة القابضة للصناعات الغذائية في مخازن الجملة يوميا، موضحا أن المواطن صاحب البطاقة التموينية يستطيع شراء من يحاتجه من السكر الحر بناء على حصة بطاقته التموينية وعدد أفرادها.

أسعار السلع التموينية في المجمعات الاستهلاكية

وأشار كمال، إلى أن أسعار السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية والبالغ عددها 1300، تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة لا تقل عن 20%، مؤكدا توافر السلع الأساسية من اللحوم والدواجن والسلع الغذائية وغير الغذائية مثل المنظفات.