سعر كيس السكر في التموين 2022.. والوزارة تطالب بالإبلاغ عن المخالفين

يبحث العديد من المواطنين عن سعر كيس السكر في التموين، والذي يصرف على البطاقات التموينية ضمن السلع الأساسية التي تدعمها الحكومة بمنظومة دعم التمويني والبالغ عددها حتى الآن 28 سلعة مدرجة بقائمة السلع التموينية والتي بدأ الصرف فيها ضمن مقررات شهر يناير 2022 بداية من أمس السبت ولمدة 31 يوما طوال أيام الشهر.

سعر كيس السكر في التموين

مؤخرًا حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية سعر كيس السكر في التموين عند 10 جنيهات ونصف للمستهلك، في حين بلغ سعره 10 جنيهات وربع للبقال، أي أن هامش ربح البقال من السكر هو ربع جنيه في الكيس.

وطالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية من المواطنين، عدم شراء السكر من بقالي التموين على البطاقات دون هذا السعر المعلن بـ10 جنيهات ونصف، مشددة على أهمية إبلاغ المواطن عند البقال الذي يقوم برفع الأسعار عن المواطنين بخلاف الأسعار المعلنة رسميا بقائمة السلع التموينية.

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على وجود احتياطي استراتيجي من السكر يكفي لمدة تزيد على 3 أشهر، بالإضافة إلى قرب موسم إنتاج السكر ومن المرتقب أن يزيد من حجم الاحتياطي بعد موسم الإنتاج.

وتضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، يوميا 4 ألاف طن من السكر لمخازن الجملة التابعين لها والبالغ عددهم 1500 مخزن جملة على مستوى المحافظات، من أجد مد منافذ بدالي التموين ومنافذ مشروع جمعيتي بالسكر المدعم لصرف للمواطنين على بطاقات التموين.

وتبلغ حصة الفرد الواحد المقيد على بطاقة التموين من السكر، عدد 2 كيس سكر لكل مواطن بحد أقصى أو بحسب احتياجات الفرد، حيث تحصل البطاقة المقيد عليها فردان على 4 أكيس سكر ضمن مقررات التموين الشهري لها.